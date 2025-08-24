Paris And Pups: La nueva serie animada de Paris Hilton para niños

La multifacética Paris Hilton da un paso hacia el entretenimiento infantil con el estreno de "Paris And Pups", su primera serie animada, que llegará a YouTube el próximo 23 de septiembre de 2025.

La historia sigue a Paris Star, una niña de 12 años inspirada en el apodo de la infancia de Hilton, quien vive en el lujoso Fabuluxe Hotel junto a sus cinco inseparables perros: Slivington, Baby, Diamond, Mugsy y Bijou. Juntos protagonizan aventuras llenas de glamour, diversión y ternura, en una producción pensada para niños de entre 5 y 8 años.

Más allá de las travesuras de los cachorros, la serie busca transmitir valores como la amistad, la creatividad, la bondad y la importancia de perseguir los sueños.

"Inspirado por mis cachorros y mi amor por los animales de toda la vida, Paris And Pups es todo sobre bondad, creatividad, música y el lazo mágico que compartimos con nuestros bebés peludos", explicó Hilton.

El proyecto representa también una faceta personal para la empresaria y DJ, quien es madre de dos pequeños amantes de los animales. Además de dar voz a la canción principal del programa, Hilton combina en esta producción su estilo único con mensajes positivos y educativos.

"Paris And Pups" es fruto de la colaboración entre 11:11 Media, la compañía de Hilton; HappyNest Entertainment (empresa conjunta de UTA y Stampede Ventures); y 9 Story Media Group, reconocidos especialistas en animación infantil.

La apuesta va más allá de la pantalla, ya que Scholastic adquirió los derechos de publicación global para desarrollar una serie de libros inspirados en la animación, cuyo lanzamiento está previsto para el otoño de 2026.

Con esta propuesta, Paris Hilton expande su influencia hacia un nuevo público, mostrando una faceta distinta y comprometida con los valores familiares. A partir del 23 de septiembre, las familias podrán disfrutar de las aventuras de Paris Star y sus adorables cachorros, en una historia llena de música, imaginación y corazón.