Karen Barrera anuncia la dolorosa pérdida de su bebé

La creadora de contenido Karen Barrera, reconocida por su éxito en TikTok durante la pandemia, compartió con sus seguidores una noticia que conmovió profundamente a su comunidad digital: el fallecimiento de su bebé.

En un video publicado el sábado, donde mostró recuerdos de su embarazo, escribió un emotivo mensaje: "Fuiste muy amado mi bebito".

LA NOTICIA QUE NUNCA IMAGINÓ DAR

Karen confesó que ese día tenía planeado anunciar con alegría que esperaba un hijo junto a su esposo, el youtuber puertorriqueño Daniel Ruiz Abaunza, conocido como "Daniel El Travieso". Sin embargo, la vida tomó un rumbo inesperado.

"Hoy sería el día en el que anunciaríamos con alegría la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia, pero los planes de Dios son más grandes que los nuestros, aunque cueste entenderlo. Aunque no llegamos a conocerte, bebito, fuiste profundamente amado, esperado y deseado desde el primer instante", expresó en su publicación de Instagram.

EL APOYO DE SU FAMILIA Y SU ESPOSO

Aunque no compartió detalles sobre su estado de salud, sus palabras y una fotografía embarazada sugieren que el proceso de gestación no superó las 21 semanas, un momento crítico en el desarrollo del embarazo.

Karen también agradeció el apoyo recibido en este proceso: "No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy con mi esposo, quien ha sido nuestra fortaleza en este proceso, y con mi familia y amistades por todo el apoyo y amor que nos han brindado".

Amigos, colegas y seguidores se sumaron con mensajes de cariño y solidaridad, reforzando la red de apoyo que la creadora necesita en esta etapa de duelo.

¿QUIÉN ES KAREN BARRERA?

Originaria de Piedras Negras, Coahuila, Karen Barrera se ha consolidado como una de las influencers más seguidas en México. Su trayectoria comenzó en TikTok a finales de 2019, en plena pandemia, cuando sus videos de comedia, baile y lipsync la catapultaron a la fama.

Actualmente cuenta con más de 19 millones de seguidores en TikTok y más de 3 millones en Instagram, donde comparte moda, belleza, viajes y aspectos de su vida personal. Su estilo cercano y natural la ha convertido en una referencia entre las nuevas generaciones.

En lo personal, mantiene una relación con Daniel Ruiz Abaunza. La pareja inició su noviazgo en 2020, se comprometió en 2021 y un año después celebraron su boda en Querétaro, evento que compartieron ampliamente con sus seguidores.