Subastan el traje de Spider-Man 2 de Tobey Maguire. Esto es lo que se sabe

El icónico traje de Spider-Man usado por Tobey Maguire en las películas dirigidas por Sam Raimi, Spider-Man 2 y Spider-Man 3, saldrá a subasta el próximo 4 de septiembre, convirtiéndose en una de las piezas más esperadas para los coleccionistas de cine y superhéroes.

UNA PIEZA ÚNICA PARA LOS FANS DE SPIDER-MAN

Este traje fue utilizado de manera recurrente durante la producción de ambas cintas, lo que le otorga un valor especial al tratarse de uno de los más reconocibles en pantalla. Además, es la primera vez que la casa Propstore pone en subasta un traje original usado por Maguire, lo que lo vuelve aún más codiciado.

La supervisión del diseño estuvo a cargo de James Acheson, ganador del Premio de la Academia, quien trabajó junto con el equipo de FrontLine Designs para crear la versión definitiva del héroe arácnido.

LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRAJE DE TOBEY MAGUIRE

El traje refleja las mejoras que se implementaron a partir de Spider-Man 2, como un tono de azul más oscuro, una silueta corporal más marcada, lentes más pequeños y un emblema de araña más grande en el pecho.

Fue confeccionado como una pieza completa de spandex rojo y azul con botas integradas, además de un refuerzo interno marcado con la anotación "3.s", que lo vincula directamente con Spider-Man 3.

La máscara también es una obra de ingeniería: cuenta con una carcasa de plástico ligero bajo la tela, acolchonada con espuma en la zona de la nariz y la mandíbula para dar un aspecto más estilizado. El casco incluye un par de lentes intercambiables, detalle que aporta el característico efecto visual a los ojos del superhéroe.

El precio de salida será de 50 mil dólares, aunque se estima que los coleccionistas podrían elevar la puja entre 100 mil y 200 mil dólares.

LA SUBASTA DE PROPSTORE EN LOS ÁNGELES

El traje formará parte del evento Entertainment Memorabilia Live Auction: Los Angeles Summer 2025, que se celebrará del 4 al 6 de septiembre. En esta subasta también se incluirán objetos de gran valor para el cine y la televisión.

Algunas de las piezas más destacadas son:

La carátula de HAL 9000 de 2001: Odisea del Espacio, estimada en 12 mil dólares.

de 2001: Odisea del Espacio, estimada en 12 mil dólares. El bastón de Alex en La Naranja Mecánica , con un precio de hasta 20 mil dólares.

, con un precio de hasta 20 mil dólares. El lanzallamas M240 usado por Ripley en Alien: El Octavo Pasajero, con un valor estimado de 279 mil dólares.

OTROS OBJETOS QUE ESTARÁN EN EL EVENTO

Entre las reliquias también se encuentran accesorios de 24, Ace Ventura, Star Wars, Aliens y hasta ilustraciones originales de John R. Mullaney relacionadas con películas como Firefly, Alien Resurrection y Attack of the Clones.

Esta subasta promete ser un verdadero viaje en el tiempo para los amantes del cine y un sueño para los coleccionistas que buscan llevarse a casa un pedazo de la historia de Spider-Man y de la ciencia ficción.1