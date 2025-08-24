Mel Gibson y su equipo llegan a Nogales para filmar película sobre migración

Nogales se convierte en escenario de Hollywood con la llegada de Mel Gibson y su equipo. El secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruíz, confirmó que durante aproximadamente dos semanas se grabarán escenas en lugares icónicos como la Plaza Benito Juárez, la calle Reforma y la plaza conocida como El Mono Bichi.

El gobierno municipal brindará apoyo logístico y de seguridad para garantizar el buen desarrollo del rodaje, que se realizará de manera simultánea con locaciones en Nuevo México, Estados Unidos, y en Italia.

HISTORIA Y MENSAJE DE "COYOTE"

La película narra la historia de una familia mexicana que intenta cruzar ilegalmente a Estados Unidos con la ayuda de un traficante retirado. La trama busca mostrar los retos, riesgos y dilemas de la migración, utilizando la frontera de Nogales como escenario natural para reflejar esa realidad.

El productor René Coronado, responsable de la parte rodada en Sonora, explicó que la ciudad fue elegida por su riqueza histórica y cultural, así como por la conexión directa con Nogales, Arizona, una comunidad que comparte tradiciones, costumbres y dinámica social.

En el reparto también participan Esaí Morales como el traficante retirado y Karla Rodríguez Coronado interpretando a la madre de una niña que busca cruzar. El rodaje en Nogales forma parte de un calendario de filmación que incluye aproximadamente ocho semanas adicionales, con un estreno programado para octubre de 2026.

MEL GIBSON EN MÉXICO

Gibson no es nuevo en México. En 2006, dirigió y coprotagonizó Apocalypto, filmada en Veracruz, incluyendo localidades como Catemaco y la cascada Eyipantla. En 2012, protagonizó Get the Gringo, rodada en Tijuana y en la penitenciaría Ignacio Allende del puerto de Veracruz, producción que generó controversia por el traslado de reos durante la filmación.

Con Coyote, Mel Gibson regresa a México para retratar historias fronterizas y mostrar la realidad de la migración desde Nogales, combinando acción y drama familiar.