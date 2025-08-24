Drake Bell pide votar por Mariana Botas en La Casa de los Famosos México

El cantante y actor estadounidense Drake Bell sorprendió al público al sumarse a la campaña para que su amiga Mariana Botas permanezca en La Casa de los Famosos México.

A través de un video que ya se hizo viral, el exprotagonista de Drake & Josh pidió a los televidentes votar a favor de la actriz, quien se encuentra nominada y en riesgo de convertirse en la cuarta eliminada del reality.

Mariana Botas, integrante del "Cuarto Día", no fue salvada de la placa de nominación y podría salir este domingo. Ante esa posibilidad, Bell envió un mensaje de ánimo: "Escuché que te nominaron, te deseo lo mejor dentro de La Casa, buena suerte, ¡ey a todos, vayan a votar por Mariana Botas! Mariana, nos vemos cuando salgas".

La cercanía entre ambos generó comentarios después de que se rumorara que compartieron una noche de antro en la que habrían intercambiado besos, situación que la propia actriz mencionó dentro del programa.

Sin embargo, Drake Bell aclaró que se conocen desde hace tiempo y que mantienen una relación de amistad, evitando confirmar cualquier episodio romántico.

Actualmente, Bell, de 39 años, atraviesa un proceso de divorcio de su exesposa Janet Von Schmeling, actriz y modelo con quien se casó en 2018 y tuvo un hijo, Wyatt Bell.

No obstante, el cantante aseguró en una reciente entrevista que se encuentra feliz y con nueva pareja, una mujer mexicana cuyo nombre prefirió mantener en reserva.}

Para votar por Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 2025 y apoyarla en su permanencia en el programa, sigue estos pasos:

1. Accede al sitio oficial de votación: Ingresa a www.lacasadelosfamosos.tv/vota o escanea el código QR que aparece durante las transmisiones en vivo del programa.

2. Selecciona a Mariana Botas: Una vez en la página, elige a Mariana Botas de la lista de nominados.

3. Confirma tu voto: Haz clic en 'Confirmar voto' y verifica que el mensaje de confirmación aparezca en pantalla.

4. Vota múltiples veces si tienes ViX Premium: Si cuentas con una suscripción a ViX Premium, puedes votar hasta 10 veces por día. Sin suscripción, puedes votar una vez al día. Si estás viendo el programa en ViX o ViX+, puedes votar directamente desde la aplicación escaneando el código QR que aparece en pantalla

Apoyo en redes sociales

Para unirte a la comunidad de fans que apoya a Mariana Botas, puedes seguir los siguientes hashtags en redes sociales:

· #MarianaBotas

· #VotaXlaBotas

· #LCDLF

También puedes unirte a grupos y comunidades en plataformas como Facebook e Instagram donde se organizan votaciones masivas y se comparten actualizaciones sobre el programa