Big Time Rush confirma gira en México: ¿Cuánto costarán los boletos?

La icónica boyband estadounidense Big Time Rush, integrada por Kendall Schmidt, James Maslow, Logan Henderson y Carlos Pena Jr., ha confirmado que México será parte de su In Real Life Worldwide Tour 2026, desatando la euforia entre sus seguidores que llevaban años pidiendo su regreso a los escenarios nacionales.

A través de sus redes sociales oficiales, la agrupación anunció tres conciertos en territorio mexicano, donde prometen revivir la magia de su serie en Nickelodeon y los grandes éxitos que marcaron a toda una generación. Además, Katelyn Tarver y Stephen Kramer Gickman, estarán de invitados especiales, quienes también formaron parte del elenco de Big Time Rush.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE PRESENTARÁ BIG TIME RUSH EN MÉXICO?

Big Time Rush llevará su espectáculo a tres de las principales ciudades del país en febrero de 2026:

Guadalajara : 17 de febrero

: 17 de febrero Monterrey : 19 de febrero

: 19 de febrero Ciudad de México: 21 de febrero

Ocesa confirmó que los recintos oficiales serán el Auditorio Telmex en Guadalajara, el Auditorio Citibanamex en Monterrey y el Palacio de los Deportes en la capital del país, sedes donde la banda ya se ha presentado con gran éxito en giras anteriores.

PREVENTA Y VENTA GENERAL

Los boletos estarán disponibles en diferentes fases:

Preventa para Fan Club oficial : 27 de agosto de 2025. Será exclusiva para los miembros registrados en el sitio de la banda, incluyendo accesos VIP y ascensos de experiencia.

para : 27 de agosto de 2025. Será para los miembros registrados en el sitio de la banda, incluyendo accesos VIP y ascensos de experiencia. Preventa Citibanamex: 28 de agosto de 2025, únicamente con tarjetas participantes y con posibilidad de pago a 3 meses sin intereses a través de Ticketmaster .

Citibanamex: 28 de agosto de 2025, únicamente con y con posibilidad de pago a 3 meses sin intereses a través de . Venta general: 29 de agosto de 2025, disponible tanto en el portal de Ticketmaster como en taquillas de los recintos.

¿CUÁNTO COSTARÁN LOS BOLETOS DE BIG TIME RUSH EN MÉXICO?

Aunque los precios oficiales aún no se han revelado, los fans pueden tomar como referencia el rango de costos que manejaron en su última visita al país en 2022, cuando se presentaron en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. En esa ocasión, los boletos oscilaron entre 816 y 3 mil 216 pesos mexicanos, dependiendo de la zona.

De acuerdo con promotores de espectáculos, se espera que los precios para 2026 sean similares, aunque podrían variar según el recinto y la categoría de asientos.

Con esta confirmación, México se suma a la lista de países que recibirán el In Real Life Worldwide Tour, y la expectativa por conseguir boletos es tan grande que se espera un lleno total en las tres fechas.