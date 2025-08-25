Lamine Yamal confirma su romance con la cantante Nicki Nicole en redes sociales

Después de semanas de rumores y especulaciones, el futbolista español Lamine Yamal decidió poner fin a las dudas y confirmar su relación con la cantante argentina Nicki Nicole.

El joven delantero del FC Barcelona publicó una romántica fotografía en sus historias de Instagram, donde aparece junto a la artista para felicitarla por su cumpleaños.

LAMINE YAMAL CONFIRMA SU ROMANCE CON LA CANTANTE NICKI NICOLE

A través de redes sociales, el futbolista compartió una imagen que rápidamente se viralizó entre sus 37, 6 millones de seguidores. En la imagen se observa a Nicki Nicole tomando de la mano a Yamal, mientras él la rodea por la cintura.

El festejo estuvo acompañado de una tarta de cumpleaños, pétalos de flores, globos y un imponente ramo de rosas rojas y rosas. Sobre la foto, el futbolista añadió un emoji de pastel y otro de corazones, confirmando así lo que hasta ahora solo eran rumores.

Aunque la rapera argentina, cuyo nombre real es Nicole Denise Cucco, no ha compartido ni reaccionado públicamente a la publicación de Yamal, las señales de cercanía entre ambos se habían multiplicado en las últimas semanas. La intérprete fue vista en la fiesta de 18 años del jugador, además de acompañarlo en salidas nocturnas, paseos por Mónaco e incluso en un partido del Barça contra el Como, donde estuvo en la grada del estadio Johan Cruyff.

RUMORES DE ROMANCE

El romance, que comenzó a comentarse a principios del verano, ya había dejado varias pistas en redes sociales: desde fotografías en el mismo yate, interacciones durante videojuegos y apariciones en discotecas, hasta imágenes donde Yamal evitaba mostrar su rostro, pero dejaba entrever la compañía de Nicole.

La confirmación llegó luego de que el padre del futbolista declarara públicamente que no conocía a la cantante sudamericana, lo que avivó aún más la curiosidad de seguidores y medios de comunicación.

En el terreno deportivo, Lamine Yamal atraviesa un buen momento con el FC Barcelona. Con apenas 18 años, suma dos goles en sus dos primeros encuentros de LaLiga, frente a Mallorca y Levante, y se prepara junto a su equipo para enfrentar al Rayo Vallecano en la próxima jornada.