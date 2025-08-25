Snoop Dogg revela tener miedo de ir al cine después de polémica escena en "Lightyear"

El rapero estadounidense Snoop Dogg sorprendió recientemente al confesar en una entrevista para It´s Giving Podcast que ahora siente temor de ir al cine.

Todo se originó tras su experiencia al llevar a su nieto a ver "Lightyear", la película de Pixar estrenada en 2022 que desató polémica en varios países.

LA CONTROVERSIA DETRÁS DE LIGHTYEAR

A 27 años del estreno de Toy Story, Disney y Pixar lanzaron la cinta que narra la historia del héroe que inspiró al famoso juguete Buzz Lightyear. Sin embargo, la película fue vetada en al menos 14 países por incluir una escena que mostraba un beso entre dos personajes femeninos.

En la trama, Buzz tiene como mejor amiga a Alisha, una guardiana espacial que mantiene una relación con otra mujer. Juntas crían a un hijo, lo que provocó debates en torno a la representación LGTIQ+ en el cine infantil.

LA INCOMODIDAD DE SNOOP DOGG CON SU NIETO

El intérprete de "Young, Wild & Free" acudió con su nieto al cine sin imaginar que tendría que responder preguntas complicadas. Durante la película, el pequeño lo cuestionó sobre cómo una pareja de mujeres podía tener un bebé.

Snoop relató con humor que se sintió desconcertado y sin respuestas claras. Según sus palabras:

"Mi nieto me preguntó: ´Abuelo Snoop, ¿cómo tuvo un bebé con otra mujer si las dos son mujeres?´. Yo no sabía qué decir, solo pensaba: ´Oh, mierda. Yo no vine para esto, yo solo vine a ver la maldita película´".

El rapero admitió que la insistencia de su nieto lo dejó incómodo y que, a partir de esa experiencia, siente cierto miedo de volver a asistir al cine, pues no quiere enfrentarse a situaciones similares para las que, asegura, no siempre tiene una respuesta lista.

Snoop Dogg says he´s "scared to go to the movies now" because of a gay couple being depicted in the children´s film Lightyear: "I didn´t come here for this shit"



pic.twitter.com/y8ZJwVnRfE — Captain Atom (@captainatomIDC) August 25, 2025

UN REFLEJO DE LA CONVERSACIÓN SOCIAL

La anécdota de Snoop Dogg muestra cómo el cine familiar actual plantea temas que van más allá del entretenimiento y abre conversaciones sobre diversidad, inclusión y nuevos modelos de familia. Aunque para algunos padres y abuelos pueda resultar incómodo, la escena de "Lightyear" busca normalizar realidades que existen en la sociedad.