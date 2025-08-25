  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 25 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Snoop Dogg revela tener miedo de ir al cine después de polémica escena en "Lightyear"

Todo se originó tras su experiencia al llevar a su nieto a ver la cinta de Pixar estrenada en 2022, la cual desató polémica en varios países

Ago. 25, 2025
Snoop Dogg revela tener miedo de ir al cine
Snoop Dogg revela tener miedo de ir al cine

El rapero estadounidense Snoop Dogg sorprendió recientemente al confesar en una entrevista para It´s Giving Podcast que ahora siente temor de ir al cine.

Todo se originó tras su experiencia al llevar a su nieto a ver "Lightyear", la película de Pixar estrenada en 2022 que desató polémica en varios países.

LA CONTROVERSIA DETRÁS DE LIGHTYEAR

A 27 años del estreno de Toy Story, Disney y Pixar lanzaron la cinta que narra la historia del héroe que inspiró al famoso juguete Buzz Lightyear. Sin embargo, la película fue vetada en al menos 14 países por incluir una escena que mostraba un beso entre dos personajes femeninos.

En la trama, Buzz tiene como mejor amiga a Alisha, una guardiana espacial que mantiene una relación con otra mujer. Juntas crían a un hijo, lo que provocó debates en torno a la representación LGTIQ+ en el cine infantil.

LA INCOMODIDAD DE SNOOP DOGG CON SU NIETO

El intérprete de "Young, Wild & Free" acudió con su nieto al cine sin imaginar que tendría que responder preguntas complicadas. Durante la película, el pequeño lo cuestionó sobre cómo una pareja de mujeres podía tener un bebé.

Snoop relató con humor que se sintió desconcertado y sin respuestas claras. Según sus palabras:

"Mi nieto me preguntó: ´Abuelo Snoop, ¿cómo tuvo un bebé con otra mujer si las dos son mujeres?´. Yo no sabía qué decir, solo pensaba: ´Oh, mierda. Yo no vine para esto, yo solo vine a ver la maldita película´".

El rapero admitió que la insistencia de su nieto lo dejó incómodo y que, a partir de esa experiencia, siente cierto miedo de volver a asistir al cine, pues no quiere enfrentarse a situaciones similares para las que, asegura, no siempre tiene una respuesta lista.

UN REFLEJO DE LA CONVERSACIÓN SOCIAL

La anécdota de Snoop Dogg muestra cómo el cine familiar actual plantea temas que van más allá del entretenimiento y abre conversaciones sobre diversidad, inclusión y nuevos modelos de familia. Aunque para algunos padres y abuelos pueda resultar incómodo, la escena de "Lightyear" busca normalizar realidades que existen en la sociedad.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
Contenido Relacionado
La Casa de los Famosos México 2025: Y el cuarto eliminado del reality show fue...
Farándula

La Casa de los Famosos México 2025: Y el cuarto eliminado del reality show fue...

Agosto 24, 2025

Con la salida de este participante, restan 11 famosos; sin embargo, la tensión crece y las estrategias empiezan a avizorar el rumbo del juego

Drake Bell pide votar por Mariana Botas en La Casa de los Famosos México
Farándula

Drake Bell pide votar por Mariana Botas en La Casa de los Famosos México

Agosto 24, 2025

El cantante y actor estadounidense Drake Bell se une a la campaña para apoyar a Mariana Botas en La Casa de los Famosos México, ¡descubre más!

Paris And Pups: La nueva serie animada de Paris Hilton para niños
Farándula

Paris And Pups: La nueva serie animada de Paris Hilton para niños

Agosto 24, 2025

Descubre 'Paris And Pups', la serie animada de Paris Hilton que promete aventuras llenas de música y corazón para los más pequeños.