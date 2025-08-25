Priscila Valverde: ¿Quién es la cuarta eliminada de la Casa de los Famosos México?

La noche del domingo 24 de agosto, La Casa de los Famosos México vivió su cuarta gala de eliminación. El reality show continúa encendiendo debates entre los televidentes, quienes semana tras semana deciden con sus votos quién permanece y quién debe abandonar la famosa casa.

Este domingo, la audiencia marcó un nuevo rumbo en el reality show de Televisa al despedir a Priscila Valverde, la joven modelo, influencer y reina de belleza que se convirtió en la cuarta eliminada de la temporada.

Valverde se suma a la lista de eliminados integrada por Olivia Collins, Adrián di Monte y Ninel Conde, quienes anteriormente tuvieron que despedirse del programa.

¿QUIÉN ES PRISCILA VALVERDE?

Priscila Valverde es una influencer originaria de Acapulco, Guerrero, de 25 años, que ha logrado destacar en el mundo del modelaje gracias a su belleza, porte y estatura de 1.80 metros, aunque algunos afirman que en realidad mide 1.83.

Su trayectoria en certámenes de belleza es amplia: en 2020 representó a México en Top Model of the World, donde obtuvo el segundo lugar, y en 2024 fue coronada Miss Universo Guerrero. Esto le dio la oportunidad de competir en Miss Universo México, certamen en el que logró posicionarse dentro del Top 10.

Tiene una licenciatura en Literatura, formación que le ha permitido desarrollar habilidades de comunicación para conectar con el público.

Además de su faceta en el modelaje, Valverde ha trabajado como creadora de contenido y embajadora de marcas, construyendo un sólido branding personal. Su pasión por la moda es evidente en sus redes sociales, donde comparte tendencias y estilos que la han convertido en referente para miles de seguidores.

PRISCILA VALVERDE SE CONVIRTIÓ EN LA CUARTA ELIMINADA

La modelo de Acapulco se convirtió en la primera reina de belleza en formar parte del reality show. Su presencia dentro de la casa aportó visibilidad a su carrera y un nuevo reto profesional. Sin embargo, este domingo se convirtió en la cuarta eliminada, tras la decisión del público.

Con su eliminación, Valverde deja huella como una de las figuras más llamativas de esta edición, gracias a su personalidad, trayectoria y carisma, que la mantienen como una de las promesas en el mundo del entretenimiento en México.