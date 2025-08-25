Ninel Conde incursiona en el mundo del podcast con 'Nineleando'

La actriz y cantante Ninel Conde, mejor conocida como el "Bombón Asesino", sorprendió a sus seguidores al anunciar que incursionará en el mundo del podcast con un proyecto titulado "Nineleando", en el que planea hablar sin filtros de su vida personal y profesional.

Aseguró que este nuevo espacio digital será un podcast "de chavas, pero de chavas-rucas", como ella misma bromeó, reconociendo que ya está por alcanzar las cinco décadas de vida.

La intérprete explicó que "Nineleando" le permitirá mostrar una faceta distinta a la que su público está acostumbrado a ver en los escenarios o en la televisión.

El formato estará acompañado por el conductor Carlos Adyan, con quien mantiene una estrecha amistad y complicidad, lo que promete conversaciones espontáneas, cercanas y sin poses.

PRIMER CAPÍTULO: LCDLF

El primer episodio estará dedicado a su paso por La Casa de los Famosos México, reality que marcó uno de los momentos más mediáticos en su carrera reciente. Ninel adelantó que compartirá experiencias, reflexiones y secretos que no se vieron frente a las cámaras.

Aunque la fecha de estreno aún no está confirmada, se espera que el podcast llegue a Spotify, Apple Podcasts y YouTube, con el objetivo de conectar tanto con su público en México como con la comunidad latina en Estados Unidos.

Con este nuevo proyecto, Ninel Conde busca mantenerse vigente en la conversación pública y aprovechar el impulso que le dio su participación en el famoso reality show.