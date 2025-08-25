"Tu Historia Como la Mía" de Rocío Sánchez Azuara: ¿Por qué TV Azteca decidió cancelarlo tras solo tres emisiones?

El inesperado retiro de "Tu Historia Como la Mía", el programa conducido por Rocío Sánchez Azuara, dejó sorprendidos a los televidentes de TV Azteca, apenas tres semanas después de su estreno.

A pesar de ser presentado como una de las grandes apuestas de la televisora para competir con "La Casa de los Famosos México de Televisa" conducido por Galilea Montijo, el talk show no logró cumplir con las expectativas de audiencia y fue cancelado.

SE ESPERABA MÁS DEL PROYECTO, PERO FRACASÓ

El proyecto, que fue promovido como un formato innovador y destinado a conquistar el prime time de los domingos, comenzó con la transmisión de solo tres episodios. A pesar de contar con invitados de renombre como Verónica y Cristian Castro, Ivonne Montero y Claudio Yarto, el rendimiento en ratings no fue el esperado.

En respuesta, TV Azteca intentó cambiar la estrategia trasladando el programa a los sábados, pero finalmente optó por retirarlo por completo.

Bienvenidos a este espacio donde escucharemos, sentiremos fuertes emociones y reconoceremos que tu historia... puede ser también como la mía. #TuHistoriaComoLaMía por #AztecaUno pic.twitter.com/Nnd2oHMI2o — Azteca UNO (@AztecaUNO) August 17, 2025

ENTREVISTAS QUE SE VAN AL ARCHIVO

La cancelación repentina dejó varios episodios inéditos, entre ellos entrevistas con celebridades como Fey, Laura Flores, Lidia Ávila y más, que nunca llegaron a ser emitidos.

La audiencia en redes sociales rápidamente reaccionó, comentando la falta de éxito del programa, que fue promocionado como un gran competidor del exitoso reality show de Televisa.

¿Qué llevó a TV Azteca a tomar esta decisión? ¿Fue el formato demasiado ambicioso para el horario estelar? La situación ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Sin embargo, la noticia de la cancelación y la prematura desaparición de Tu Historia Como la Mía se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento mexicano.