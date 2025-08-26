Mel Gibson grabará en Sonora su próxima película. Te contamos dónde y cuándo inician las grabaciones

Uno de los actores y galanes más cotizados de la industria cinematográfica es Mel Gibson, quien con cintas como Mad Max (Mad Max, Mad Max 2), Arma mortal, Corazón valiente, El patriota y Señales se convirtió en uno de los galanes más cotizados.

Sin embargo, más allá de la pantalla grande, el australiano experimentó lo que significaba el detrás de cámaras y se convirtió en director y productor de sus propios proyectos, entre los que destacan las aclamadas Apocalytpo y La Pasión.

La primera fue grabada en México, específicamente en el estado de Veracruz, y ahora el actor y directo vuelve sus ojos al país para lo que será su nueva obra cinematográfica.

Gibson, de 69 años de edad, escogió Sonora y uno de sus escenarios principales será la fronteriza Nogales, la película Coyote, la cual es dirigida por el austriaco Per Prinz.

¿DE QUÉ TRATA COYOTE, EL NUEVO PROYECTO DE MEL GIBSON?

De acuerdo con la información, la cinta narra se enfoca en una madre, interpretado por Karla Rodríguez Cronora, y su hija, quienes desean cruzar la frontera hacia Estados Unidos ayudadas por un extraficante, quien será encarnado por Esaí Morales, en tanto que el personaje de Mel Gibson tendrá un carácter protagónico clave en el desarrollo del drama.

La noticia fue dada a conocer por el Ayuntamiento de Nogales, el cual confirmó que se coordina con la producción para brindar facilidades por dos semanas para la realización de esta cinta.

¿DÓNDE Y CUÁNDO GRABARÁN COYOTE EN NOGALES?

A través de redes sociales, Hipólito Sedano Ruiz, secretario de la comuna, compartió fotografías de la reunión con actores y productores, durante la cual se definió tanto la logística, como la seguridad.

Las locaciones elegidas para grabar escenas de Coyote, destacan la Plaza Juárez y la calle Reforma, entre otros sitios icónicos de la frontera.

Finalmente, las grabaciones del nuevo proyecto de Mel Gibson iniciarán en septiembre y tendrán una duración aproximada de ocho semanas, lapso en que estarán también en Nuevo México, Arizona, Italia y las dos Nogales, y será estrenada en octubre de 2026.