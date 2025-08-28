  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 28 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Credencial INAPAM: requisitos para adultos mayores para volar con descuento en Mexicana de Aviación

Para acceder a estos beneficios, las personas deben contar con la credencial vigente, que les permitirá tarifas preferenciales y mejores condiciones

Ago. 28, 2025
Con este documento, los adultos mayores podrán disfrutar de los descuentos que Mexicana de Aviación implementará
Con este documento, los adultos mayores podrán disfrutar de los descuentos que Mexicana de Aviación implementará

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es el organismo encargado de impulsar el bienestar de quienes tienen 60 años o más, ofreciendo beneficios en distintos ámbitos como salud, alimentación, transporte y actividades culturales.

Entre estos, uno de los más valorados es el descuento en transporte aéreo, una ventaja que también aplicará para los vuelos de Mexicana de Aviación, permitiendo que los adultos mayores viajen con tarifas preferenciales y mejores condiciones.

Para acceder a estos beneficios, las personas deben contar con la credencial vigente del INAPAM, un documento que acredita su condición y les abre la puerta a descuentos en diversos servicios.

Si bien cada aerolínea establece sus propias políticas, en el caso de Mexicana de Aviación se espera que el descuento funcione bajo esquemas similares a los de otras compañías nacionales, ofreciendo reducciones sobre la tarifa base y condiciones específicas en rutas y clases de vuelo.

Además, el descuento será válido tanto para mexicanos como para extranjeros residentes en el país que acrediten su estancia legal.

No obstante, generalmente no aplica en tarifas promocionales, paquetes especiales, ni se acumula con otras ofertas, por lo que es importante revisar las condiciones al momento de la compra.

¿CÓMO TRAMITAR LA TARJETA INAPAM PARA ACCEDER AL BENEFICIO?

Para obtener la credencial, es necesario cumplir con estos requisitos:

  • Acta de nacimiento legible.
  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, entre otras).
  • CURP actualizado.
  • Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses).
  • Teléfono de contacto de emergencia.
  • Una fotografía infantil, reciente y con fondo blanco.

El trámite se realiza en los módulos del INAPAM, de lunes a viernes en horario de 08:00 a 14:00 horas, y en la mayoría de los casos la credencial se entrega de inmediato.

Con este documento, los adultos mayores podrán disfrutar de los descuentos que Mexicana de Aviación implementará, fomentando así la movilidad, el turismo y la inclusión activa de este sector de la población.

Marcela Islas
Marcela Islas
Contenido Relacionado
CDMX tendrá una nueva modalidad de recolección de basura para facilitar el reciclaje
Nacional / México

CDMX tendrá una nueva modalidad de recolección de basura para facilitar el reciclaje

Agosto 28, 2025

La estrategia pretende reducir la concentración de residuos sólidos, por lo que se implementarán tres categorías de clasificación

Shein acusada de apropiación cultural por diseños istmeños; Gobierno de Oaxaca exige retiro inmediato
Nacional / México

Shein acusada de apropiación cultural por diseños istmeños; Gobierno de Oaxaca exige retiro inmediato

Agosto 28, 2025

Las autoridades del estado señalaron que los diseños presentes en huipiles y enaguas poseen un profundo valor histórico y simbólico

Localizan con vida al padre buscador Eddy Carrillo, reportado como desaparecido esta mañana
Nacional / México

Localizan con vida al padre buscador Eddy Carrillo, reportado como desaparecido esta mañana

Agosto 28, 2025

Esta mañana, el colectivo había encendido las alarmas al difundir una ficha de búsqueda, informando la desaparición de su líder