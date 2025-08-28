Credencial INAPAM: requisitos para adultos mayores para volar con descuento en Mexicana de Aviación

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es el organismo encargado de impulsar el bienestar de quienes tienen 60 años o más, ofreciendo beneficios en distintos ámbitos como salud, alimentación, transporte y actividades culturales.

Entre estos, uno de los más valorados es el descuento en transporte aéreo, una ventaja que también aplicará para los vuelos de Mexicana de Aviación, permitiendo que los adultos mayores viajen con tarifas preferenciales y mejores condiciones.

Para acceder a estos beneficios, las personas deben contar con la credencial vigente del INAPAM, un documento que acredita su condición y les abre la puerta a descuentos en diversos servicios.

Si bien cada aerolínea establece sus propias políticas, en el caso de Mexicana de Aviación se espera que el descuento funcione bajo esquemas similares a los de otras compañías nacionales, ofreciendo reducciones sobre la tarifa base y condiciones específicas en rutas y clases de vuelo.

Además, el descuento será válido tanto para mexicanos como para extranjeros residentes en el país que acrediten su estancia legal.

No obstante, generalmente no aplica en tarifas promocionales, paquetes especiales, ni se acumula con otras ofertas, por lo que es importante revisar las condiciones al momento de la compra.

¿CÓMO TRAMITAR LA TARJETA INAPAM PARA ACCEDER AL BENEFICIO?

Para obtener la credencial, es necesario cumplir con estos requisitos:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, entre otras).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses).

Teléfono de contacto de emergencia.

Una fotografía infantil, reciente y con fondo blanco.

El trámite se realiza en los módulos del INAPAM, de lunes a viernes en horario de 08:00 a 14:00 horas, y en la mayoría de los casos la credencial se entrega de inmediato.

Con este documento, los adultos mayores podrán disfrutar de los descuentos que Mexicana de Aviación implementará, fomentando así la movilidad, el turismo y la inclusión activa de este sector de la población.