Localizan con vida al padre buscador Eddy Carrillo, reportado como desaparecido esta mañana

Eddy Carrillo, líder del colectivo "Todos Somos Erick Carrillo", fue localizado con vida después de haber sido reportado como desaparecido durante la madrugada de este jueves. La noticia fue confirmada por el colectivo a través de un breve mensaje publicado en sus redes sociales.

En su publicación, el colectivo agradeció a todas las personas que ayudaron a compartir la ficha de búsqueda, sin dar más detalles sobre las circunstancias de su localización. "Gracias a todas las personas que compartieron la ficha de búsqueda. ¡Ya fue localizado con vida!", fue el mensaje difundido en su página de Facebook.

CONFUSIÓN POR SU DESAPARICIÓN

Esta mañana, el colectivo había encendido las alarmas al difundir una ficha de búsqueda, informando que su líder, Eddy Carrillo, de 51 años, no había sido localizado desde la noche anterior. Según los informes iniciales, Carrillo había salido de su domicilio alrededor de las 7:00 p.m. del miércoles con rumbo al panteón. Sin embargo, a partir de la 1:00 a.m., su teléfono celular estaba apagado, lo que generó gran preocupación entre sus familiares y seguidores.

En la ficha de búsqueda, se detallaba que Eddy vestía pantalón de mezclilla azul, camiseta tipo polo negra y tenis Converse grises. También se proporcionó un número de contacto para cualquier información que pudiera ayudar a localizarlo.

DESMENTIDO POR LA FAMILIA

La confusión aumentó cuando horas después, Elisa Carrillo, hermana de Eddy, publicó un mensaje en su página de Facebook desmintiendo la información difundida por el colectivo. En su publicación, Elisa confirmó que su hermano se encontraba "sano y salvo".

“Falso la ficha que se está publicando. Eddy Carrillo Palafox está bien, gracias a Dios. Agradezco todas las llamadas y mensajes a mi familia. No lo compartan por favor”, escribió Elisa Carrillo.

Este evento de confusión, que terminó con la feliz noticia de su localización, resalta la dedicación y el compromiso de Eddy Carrillo en su lucha personal y colectiva, así como el apoyo de las personas que siguen su causa.