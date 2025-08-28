Confusión por presunta desaparición de Eddy Carrillo, líder del colectivo "Todos Somos Erick Carrillo"

Este jueves, el colectivo "Todos Somos Erick Carrillo" encendió las alarmas al difundir una ficha de búsqueda por la presunta desaparición de su líder, Eddy Carrillo Palafox, de 51 años de edad, reportando que no se tenía información sobre su paradero desde esta madrugada.

De acuerdo con la publicación realizada por el colectivo en redes sociales, Carrillo habría salido de su domicilio con rumbo al panteónalrededor de las 7:00 de la tarde de ayer; sin embargo, a partir de la 1:00 de la madrugada su teléfono celular aparecía apagado. La incertidumbre sobre su paradero se mantuvo hasta la mañana del miércoles, motivando el llamado a la ciudadanía para brindar cualquier información que ayudara a localizarlo.

En la ficha de búsqueda, se detalla que, al momento de su supuesta desaparición, Eddy vestía pantalón de mezclilla azul, camiseta tipo polo negra y tenis Converse grises. Además, se difundió el número 664 118 2521 como línea de contacto para recibir reportes ciudadanos.

No obstante, horas más tarde, la situación dio un giro inesperado. A través de su página de Facebook, Elisa Carrillo, hermana del activista, desmintió la información compartida por el colectivo y aseguró que Eddy Carrillo se encontraba sano y salvo.

"Falso la ficha que se está publicando. Eddy Carrillo Palafox está bien, gracias a Dios. Agradezco todas las llamadas y mensajes a mi familia. no lo compartan por favor", escribió la hermana del activista en la red social.

Sin embargo, el colectivo publicó un mensaje en su página de Facebook en el que detallan que hasta el momento no se ha emitido ningún comunicado oficial sobre el estado del señor Carrillo, quien no se ha podido localizar desde las primeras horas de este día: asimismo, informaron que se está realizando la denuncia correspondiente.

¿QUIÉN ES EDDY CARRILLO?

Eddy Carrillo Palafox es ampliamente reconocido en Baja California por su incansable lucha en la búsqueda de su hijo, Erick Carrillo, quien desapareció el 1 de junio de 2019 junto con su amigo Francisco Iván Rosales Ayala, en el fraccionamiento El Dorado, al este de Tijuana. Erick tenía 19 años al momento de su desaparición.

Durante casi seis años, Eddy lideró el colectivo "Todos Somos Erick Carrillo", participando en múltiples jornadas de búsqueda y convirtiéndose en referente nacional en la lucha por los desaparecidos. Su activismo ha sido clave en la creación de redes de apoyo y en el acompañamiento de otras familias que enfrentan situaciones similares.

El 28 de noviembre de 2024, un operativo del colectivo localizó dos osamentas en un predio del fraccionamiento El Lago. El 6 de diciembre, tras exámenes de ADN, Eddy confirmó que uno de los restos correspondía a su hijo Erick, cerrando un capítulo de incertidumbre que marcó su vida por más de cinco años.