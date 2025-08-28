Sheinbaum cancela la mañanera del 1 de septiembre para presentar su Primer Informe de Gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que suPrimer Informe de Gobierno se llevará a cabo el próximo lunes 1 de septiembre a las 11:00 horas en Palacio Nacional, evento en el que presentará un balance de sus primeros once meses de gestión al frente del Poder Ejecutivo.

En conferencia de prensa, Sheinbaum precisó que no habrá conferencia matutina ese día, pues su agenda estará dedicada al acto protocolario.

"No va a haber conferencia. A las 11 es el informe, es aquí en Palacio Nacional. Medios de comunicación indígenas de todo el país, trabajadores, universidades, vienen de todos los sectores", explicó.

PRIMER INFORME DE GOBIERNO

A diferencia del informe por sus primeros 100 días de administración, realizado el 12 de enero de este año con un evento público en el Zócalo capitalino, en esta ocasión la mandataria no acudirá al Congreso de la Unión ni al Palacio de San Lázaro, pues el documento oficial será entregado por escrito por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tal como lo establece la Constitución.

Este año, además del informe presidencial, se vivirá otro momento histórico, ya que en esa misma fecha tomarán protesta los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los primeros en ser elegidos mediante voto popular.

La presidenta detalló que su jornada iniciará con la reunión de seguridad, pero sin la tradicional conferencia matutina. Tras rendir el informe, por la noche acudirá a la SCJN para presenciar el acto protocolario de toma de protesta de los nuevos ministros.

"A las 10 de la noche creo que voy a la toma de protesta aquí, enfrente, en la Suprema Corte. Voy a la formal, a la protocolaria, ya después ellos tienen un evento y me retiro", señaló.

Al evento en Palacio Nacional acudirán integrantes del gabinete, empresarios, representantes de pueblos indígenas, trabajadores, académicos y otros sectores de la sociedad.

Sheinbaum descartó la posibilidad de manifestaciones durante la jornada y aseguró que hasta el momento no se ha convocado a movilizaciones para esa fecha.