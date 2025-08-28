Sheinbaum sobre pelea en el Senado entre Moreno y Noroña: “Es el verdadero rostro del PRIAN”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como un acto autoritario la pelea a golpes protagonizada en el Senado de la República entre Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el senador morenista Gerardo Fernández Noroña.

El incidente, ocurrido el miércoles 27 de agosto en la antigua sede legislativa de Xicoténcatl, también involucró a un legislador priista que fue captado golpeando a un trabajador de la Cámara alta.

SHEINBAUM RECUERDA A LOS GRUPOS DE CHOQUE EN LA UNAM

Durante su conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum expresó que la escena le recordó a los grupos de choque que operaban en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuando ella era estudiante.

“Cuando vi al presidente del PRI en esa actitud y a otro diputado golpeando en el piso a un trabajador, me vino a la mente lo que pasaba en la Facultad de Derecho, donde había porros que agredían a estudiantes”, dijo.

La mandataria afirmó que este episodio refleja la esencia del bloque opositor, al que calificó como “PRIAN”. “Ellos nos acusan de ser un gobierno autoritario, pero lo que vimos ayer fue precisamente eso: autoritarismo y violencia para resolver lo que se pudo debatir”, subrayó.

HIPOCRESÍA POR PARTE DE LA OPOSICIÓN

Sheinbaum también criticó la “hipocresía” de la oposición, que por un lado acusa al gobierno federal de falta de democracia y, por otro, recurre a la fuerza en el Congreso.

“Es importante que se conozca quiénes son, por qué tienen tanto odio, tanta violencia”, señaló, al tiempo que reiteró que su administración promueve la participación ciudadana y las libertades.

En referencia al proceso de desafuero que enfrenta Alejandro Moreno, la presidenta aclaró que se trata de un asunto independiente, pero insistió en que este tipo de actitudes son inaceptables en una democracia.

“Lo que ocurrió ayer muestra la verdadera cara del PRI y su alianza con el PAN. Un partido que en la última elección apenas obtuvo el 6% de los votos y que, por primera vez en su historia, no presentó candidato presidencial”, enfatizó.

Sheinbaum concluyó que estos hechos demuestran la falta de proyecto de nación de la oposición, que “prefiere la confrontación y la violencia antes que el diálogo”, y llamó a la calma para que continúe el trabajo legislativo en condiciones adecuadas.