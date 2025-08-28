Polo de Desarrollo en Tlaxcala impulsará inversiones millonarias y miles de empleos

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer nuevos avances en el Polo de Desarrollo de Huamantla, Tlaxcala, uno de los proyectos más importantes en materia económica y social de la región.

Con obras programadas para concluir en 2026, este complejo ya cuenta con inversiones comprometidas por empresas estadounidenses y alemanas que permitirán la creación de más de seis mil empleos directos.

INVERSIONES Y BENEFICIOS PARA LA REGIÓN

De acuerdo con Ebrard, el proyecto no solo representa un polo industrial, sino una oportunidad de crecimiento para miles de familias. Además, informó que la CONCANACO-Servytur pondrá en marcha una estrategia enfocada en fortalecer la venta de productos mexicanos, reforzando la competitividad del país en el mercado interno.

El titular de Economía también detalló que este día se publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto que suspende temporalmente la importación de calzado terminado, medida que busca proteger al sector nacional.

OBRAS Y COMPROMISOS EN HUAMANTLA

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, destacó que los trabajos para la construcción del Polo del Bienestar ya han comenzado y que su entrega está programada para el 28 de febrero de 2026. Actualmente, el 80 por ciento del espacio ya se encuentra comprometido mediante cartas de intención y negociaciones con seis empresas, tanto nacionales como extranjeras.

La inversión total será de 540 millones de dólares, cifra que generará alrededor de cinco mil empleos directos e indirectos. Este desarrollo beneficiará principalmente a municipios que han enfrentado rezagos históricos, fortaleciendo la economía local y ofreciendo nuevas oportunidades laborales.

PROYECTOS SOCIALES Y EDUCATIVOS

Como parte del plan integral, también se contempla la construcción de un CECIS, un centro de atención para madres trabajadoras, con el objetivo de brindar apoyo en la conciliación laboral y familiar.

Finalmente, la mandataria estatal invitó de manera formal a la presidenta a la futura inauguración del Polo, subrayando que este proyecto representa un antes y un después en el crecimiento económico y social de Tlaxcala.