Laura Itzel Castillo: quién es la nueva presidenta del Senado

La senadora Laura Itzel Castillo fue elegida como la nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado, decisión que se tomó durante la reunión plenaria de Morena este jueves. Con este nombramiento, sustituirá a Gerardo Fernández Noroña en el cargo.

UNA LEGISLADORA CON TRAYECTORIA DE IZQUIERDA

La bancada morenista resaltó la amplia experiencia política de Castillo, así como su compromiso con las causas sociales y su militancia dentro de la izquierda mexicana.

Su designación fue recibida con reconocimiento entre sus compañeros, quienes destacaron su papel como luchadora social a lo largo de los años.

RECONOCIMIENTO DESDE EL EJECUTIVO

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Laura Itzel Castillo y subrayó su relevancia dentro de la política nacional. "Es una gran luchadora social", expresó, al tiempo que recordó la trayectoria de su padre, Heberto Castillo, reconocido ingeniero e inventor de la tridilosa, además de fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores.

Sheinbaum destacó que la nueva presidenta del Senado no solo hereda el legado de su padre, sino que también ha sabido construir su propia carrera política con un fuerte compromiso hacia la justicia social.

¿QUIÉN ES LAURA ITZEL CASTILLO?

Laura Itzel Castillo Juárez es arquitecta de formación y política mexicana con una amplia trayectoria en la izquierda. Es hija de Heberto Castillo, uno de los ingenieros y líderes sociales más influyentes del país. A lo largo de su carrera, se ha desempeñado en distintos cargos públicos y ha sido reconocida por su cercanía a las causas sociales.

Fue integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y más tarde se unió a Morena, desde donde ha continuado su labor legislativa. En su trayectoria también destaca su paso por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, así como su constante participación en temas vinculados al urbanismo, la vivienda digna y los derechos sociales.

UN PERFIL CERCANO A LAS CAUSAS SOCIALES

La llegada de Laura Itzel Castillo a la presidencia del Senado refuerza la presencia de perfiles ligados a la izquierda en puestos clave del Congreso. Con su designación, se espera que la agenda legislativa mantenga un enfoque en temas sociales y de transformación, acorde con los principios de la llamada Cuarta Transformación.

El nombramiento marca un nuevo capítulo en la carrera de Castillo y representa un paso más en la consolidación de liderazgos femeninos en la política mexicana.