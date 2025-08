Claudia Sheinbaum presentará su Primer Informe de Gobierno: ¿Cuándo será?

Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que su Primer Informe de Gobierno se llevará a cabo desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, durante su tradicional conferencia matutina, conocida como "La Mañanera".

La mandataria confirmó que ese día presentará un balance de los primeros 11 meses de su administración, así como una visión hacia el futuro.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO?

Durante su conferencia de este miércoles, Sheinbaum confirmó que el Primer Informe de Gobierno será el próximo 1 de septiembre. La mandataria fue cuestionada sobre su agenda para el inicio de septiembre, fecha establecida constitucionalmente para rendir cuentas sobre el estado que guarda la administración pública federal. En respuesta, la presidenta detalló que el informe tendrá lugar en la sede del Ejecutivo y no en una sesión solemne ante el Congreso, como ha sido tradición en sexenios anteriores.

"El primero de septiembre vamos a hacer un Informe aquí, es un lunes, aquí en Palacio, un informe de los primeros 11 meses de Gobierno y después una visión hacia adelante", declaró la presidenta, quien además confirmó que ya trabaja con su equipo en la elaboración del documento desde el pasado 1 de agosto.

Ese mismo día, también está prevista la ceremonia de toma de protesta del nuevo titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Senado de la República. Al respecto, Sheinbaum señaló que aún no ha recibido una invitación formal al evento, aunque está considerando ajustar su agenda para asistir.

"No he recibido la invitación formal, pero ayer Hugo Aguilar dijo que sí iba a ir, entonces vamos a ver cuál de ellos (eventos), vamos, supongo que al formal... ya aquí en la Corte, tal vez no", indicó la presidenta.

Durante su intervención, la jefa del Ejecutivo federal destacó nuevamente la trayectoria de Hugo Aguilar Ortiz, quien asumirá la presidencia del máximo tribunal del país. Subrayó su origen indígena y consideró como un símbolo el que representantes de pueblos originarios le entreguen un bastón de mando.

"Todos los mexicanos y mexicanas tenemos la obligación de reconocer la historia de México, reconocer la riqueza cultural, reconocer a los pueblos originarios, reconocer la grandeza de nuestra historia", expresó Sheinbaum.

¿QUÉ ES UN INFORME DE GOBIERNO?

El Informe de Gobierno es un documento oficial mediante el cual el presidente de la República presenta ante el Congreso de la Unión un resumen de las actividades realizadas por el Poder Ejecutivo durante un año de gestión. Este mecanismo de rendición de cuentas permite evaluar el estado general de la administración pública federal y es una obligación constitucional establecida en el artículo 69 de la Carta Magna.