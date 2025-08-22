¿Habrá una nueva pandemia? Esto dice la predicción de Mhoni Vidente

El mundo aún no olvida las secuelas de la pandemia de Covid-19, que durante más de dos años alteró la vida cotidiana, la economía y la salud de millones de personas. Por lo que, cualquier advertencia sobre posibles brotes virales genera atención y preocupación.

La astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a generar controversia en redes sociales, quien recientemente compartió una predicción sobre la llegada de una nueva pandemia para finales de 2025.

¿HABRÁ UNA NUEVA PANDEMIA?

Mhoni Vidente reveló la llegada de una posible pandemia para finales de 2025. En un video difundido en sus plataformas digitales, la cubana aseguró que este nuevo brote tendría similitudes con la gripe, aunque con características distintas al Covid-19. Según sus palabras, el virus afectaría principalmente al sistema digestivo, provocando síntomas como diarreas intensas, comparables a los que ocasiona un rotavirus.

Mhoni subrayó que no se trataría del Metapneumovirus ni de una variante conocida, sino de una cepa distinta que, en su visión, podría propagarse con la misma rapidez que el coronavirus, alcanzando a diez o más países y convirtiéndose en una pandemia global.

La astróloga también sugirió que el origen de este supuesto virus estaría relacionado con laboratorios en China y Rusia, aludiendo a un plan para ejercer control sobre la población mundial. Incluso afirmó que podrían utilizarse tecnologías como drones para su propagación.

De acuerdo con su predicción, México y Estados Unidos serían dos de las naciones más golpeadas por este escenario, debido tanto a su ubicación geográfica como a su relevancia política y económica.

Además de los efectos físicos de la enfermedad, Mhoni Vidente advirtió que el impacto psicológico sería determinante, al incrementar los niveles de ansiedad y miedo en la población, lo que, según su visión, representaría una de las consecuencias más graves del brote.

Aunque sus declaraciones fueron recibidas con escepticismo por parte de la comunidad científica, sus seguidores tomaron la advertencia con cautela. Como en ocasiones anteriores, las predicciones de Mhoni Vidente se han convertido en tema de conversación en redes sociales, donde muchos se preguntan si realmente el mundo podría enfrentar una nueva emergencia sanitaria antes de que termine el año.