  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 22 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Viral

¿Habrá una nueva pandemia? Esto dice la predicción de Mhoni Vidente

La vidente cubana generó debate en redes sociales al habla sobre una nueva predicción que podría afectar a varios países y tener consecuencias

Ago. 22, 2025
¿Habrá una nueva pandemia? Esto dice la predicción de Mhoni Vidente

El mundo aún no olvida las secuelas de la pandemia de Covid-19, que durante más de dos años alteró la vida cotidiana, la economía y la salud de millones de personas. Por lo que, cualquier advertencia sobre posibles brotes virales genera atención y preocupación.

La astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a generar controversia en redes sociales, quien recientemente compartió una predicción sobre la llegada de una nueva pandemia para finales de 2025.

¿HABRÁ UNA NUEVA PANDEMIA?

Mhoni Vidente reveló la llegada de una posible pandemia para finales de 2025. En un video difundido en sus plataformas digitales, la cubana aseguró que este nuevo brote tendría similitudes con la gripe, aunque con características distintas al Covid-19. Según sus palabras, el virus afectaría principalmente al sistema digestivo, provocando síntomas como diarreas intensas, comparables a los que ocasiona un rotavirus.

Mhoni subrayó que no se trataría del Metapneumovirus ni de una variante conocida, sino de una cepa distinta que, en su visión, podría propagarse con la misma rapidez que el coronavirus, alcanzando a diez o más países y convirtiéndose en una pandemia global.

La astróloga también sugirió que el origen de este supuesto virus estaría relacionado con laboratorios en China y Rusia, aludiendo a un plan para ejercer control sobre la población mundial. Incluso afirmó que podrían utilizarse tecnologías como drones para su propagación.

De acuerdo con su predicción, México y Estados Unidos serían dos de las naciones más golpeadas por este escenario, debido tanto a su ubicación geográfica como a su relevancia política y económica.

Además de los efectos físicos de la enfermedad, Mhoni Vidente advirtió que el impacto psicológico sería determinante, al incrementar los niveles de ansiedad y miedo en la población, lo que, según su visión, representaría una de las consecuencias más graves del brote.

Aunque sus declaraciones fueron recibidas con escepticismo por parte de la comunidad científica, sus seguidores tomaron la advertencia con cautela. Como en ocasiones anteriores, las predicciones de Mhoni Vidente se han convertido en tema de conversación en redes sociales, donde muchos se preguntan si realmente el mundo podría enfrentar una nueva emergencia sanitaria antes de que termine el año.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Así fue el accidente en construcción del viaducto elevado en Tijuana |VIDEO
Viral

Así fue el accidente en construcción del viaducto elevado en Tijuana |VIDEO

Agosto 22, 2025

Mientras avanzaban los trabajos de infraestructura vial, se cayó una grúa sobre uno de los pilares de la obra que se lleva en desarrollo desde 2021

La verdadera historia de la canción “El Niño Perdido”, ícono de la música sinaloense
Viral

La verdadera historia de la canción “El Niño Perdido”, ícono de la música sinaloense

Agosto 22, 2025

Seguramente en interpretaciones de banda, has visto a un trompetista que se aleja del grupo para tocar una melodía

Horóscopo de Mhoni Vidente para hoy viernes 22 de agosto de 2025
Viral

Horóscopo de Mhoni Vidente para hoy viernes 22 de agosto de 2025

Agosto 22, 2025

La astróloga destaca que este día trae influencias directas en áreas como el amor, la economía, la salud y el desarrollo profesional