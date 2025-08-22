  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 22 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Horóscopo de Mhoni Vidente para hoy viernes 22 de agosto de 2025

La astróloga destaca que este día trae influencias directas en áreas como el amor, la economía, la salud y el desarrollo profesional

Ago. 22, 2025
Conoce como los astros pueden influir en cada signo zodiacal.
Conoce como los astros pueden influir en cada signo zodiacal.

Este viernes 22 de agosto de 2025, las energías cósmicas impulsan la reflexión, las segundas oportunidades y el inicio de nuevas etapas. Según Mhoni Vidente, astróloga reconocida en el mundo hispanohablante, signos como Géminis, Capricornio y Piscis podrían recibir señales que marquen un giro decisivo en su destino.

La astróloga destaca que este día trae influencias directas en áreas como el amor, la economía, la salud y el desarrollo profesional, ofreciendo un panorama que invita a adaptarse y crecer.

ESTOS SON LOS CONSEJOS DE LA ASTRÓLOGA PARA CADA SIGNO

  • Aries: El Sol comienza a influir en tu sexta casa, incrementando tu atención en lo laboral y material. Estarás más involucrado en tus responsabilidades cotidianas.
  • Tauro: El tránsito solar activa tu quinta casa, lo que marca semanas más favorables y placenteras. La creatividad y el bienestar estarán de tu lado.
  • Géminis: El Sol recorre tu cuarta casa, impulsando la vida familiar y doméstica. La conexión con tu hogar y seres queridos será más fuerte.
  • Cáncer: La energía solar en tu tercera casa favorece la comunicación, el aprendizaje y las relaciones sociales. Buen momento para crecer en lo intelectual y profesional.
  • Leo: Las finanzas serán protagonistas gracias al tránsito solar en tu segunda casa. Es posible que recibas ingresos inesperados o pagos pendientes.
imagen-cuerpo
  • Virgo: El Sol ingresa en tu signo, dándote visibilidad, éxito y energía renovada para iniciar proyectos y asumir retos.
  • Libra: La influencia solar en tu casa doce fomenta la introspección. Actuar con empatía y ayudar a otros te traerá beneficios.
  • Escorpio: El tránsito del Sol en tu casa once abre un mes favorable para proyectos en grupo, amistad y logros compartidos.
  • Sagitario: El Sol ilumina tu casa diez, impulsando tu carrera y liderazgo. Etapa ideal para tomar decisiones importantes en lo profesional.
  • Capricornio: El tránsito solar por tu novena casa activa la fortuna en viajes, estudios y nuevas experiencias. Buen momento para crecer y expandirte.
  • Acuario: El Sol en tu octava casa favorece inversiones, herencias y avances emocionales en pareja. Etapa clave para consolidar vínculos.
  • Piscis: El Sol en tu séptima casa resalta la importancia de asociaciones sentimentales y laborales. Llegan alianzas sólidas y acuerdos exitosos.
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Santoral de hoy 22 de agosto: Santa María Reina madre de Jesucristo
Viral

Santoral de hoy 22 de agosto: Santa María Reina madre de Jesucristo

Agosto 22, 2025

La Coronación de la Virgen María y su amor maternal perduran en el tiempo

Sam´s Club vende pan de muerto en agosto: ¿cuánto cuesta?
Viral

Sam´s Club vende pan de muerto en agosto: ¿cuánto cuesta?

Agosto 22, 2025

La cadena mayorista se adelanta a las tradiciones y ya ofrece este emblemático producto, típico de los primeros días de noviembre

¿Rog Xbox Ally llegará a México? Esto es lo que se sabe de la portátil de Xbox
Viral

¿Rog Xbox Ally llegará a México? Esto es lo que se sabe de la portátil de Xbox

Agosto 22, 2025

Desde el Summer Game Fest 2025, la gran pregunta de los fanáticos en México ha sido cuándo estaría disponible en el país