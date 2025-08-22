¿Rog Xbox Ally llegará a México? Esto es lo que se sabe de la portátil de Xbox

La consola portátil de Xbox ha sido una de las revelaciones más comentadas del año tras su anuncio durante el Summer Game Fest 2025. Desde entonces, la gran pregunta de los fanáticos en México ha sido cuándo estaría disponible en el país.

Finalmente, Microsoft ha despejado las dudas y ya hay una fecha confirmada.

LANZAMIENTO CONFIRMADO EN MÉXICO

Durante Gamescom 2025, la compañía anunció que tanto la ROG Xbox Ally como su versión mejorada, la ROG Xbox Ally X, estarán disponibles a nivel mundial el próximo 16 de octubre.

México está incluido dentro de este lanzamiento, lo que convierte al país en el único de Latinoamérica en recibir de manera oficial la consola desde su día de estreno.

DÓNDE SE PODRÁ CONSEGUIR

Aunque Microsoft confirmó la fecha, aún no reveló en qué tiendas departamentales o distribuidores oficiales se podrá adquirir la consola en México.

La información será compartida más adelante a través de los canales oficiales de Xbox y Asus, por lo que los interesados deberán estar atentos a las actualizaciones.

Por ahora, el lanzamiento en Latinoamérica estará limitado exclusivamente a México. El resto de los países de la región tendrán que esperar a que Microsoft anuncie nuevas fechas de distribución, lo que podría ocurrir en los próximos meses.

PRECIO AÚN POR CONFIRMAR

Uno de los puntos que todavía permanece en duda es el precio que tendrán las dos versiones de la portátil.

Ni Xbox ni Asus han revelado cifras oficiales, aunque se espera que antes del estreno mundial se compartan más detalles.

UN PASO IMPORTANTE PARA EL GAMING PORTÁTIL

La llegada de la ROG Xbox Ally representa un avance en la apuesta de Microsoft por expandir su ecosistema más allá de las consolas tradicionales.

Para los jugadores mexicanos, el próximo 16 de octubre será la fecha clave para vivir una nueva etapa en la experiencia de juego portátil.