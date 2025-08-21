  • 24° C
Viral

Banda 3 Pueblos se hace viral tras tocar sin instrumentos en "Venga la Alegría" y aprovecha la funa en TikTok

La agrupación morelense fue blanco de burlas en redes por presentarse sin instrumentos en televisión nacional, pero convirtió la polémica en viralidad

Ago. 21, 2025
Los televidentes se extrañaron al ver a la agrupación presentándose sin instrumentos musicales.
Una insólita presentación en el programa "Venga la Alegría Fin de Semana" de TV Azteca convirtió a la Banda 3 Pueblos en tendencia en redes sociales.

La agrupación, originaria del estado de Morelos, se presentó con su tema "Perdóname por eso", pero lo que llamó la atención del público fue que, aunque los vocalistas aparecieron con micrófonos haciendo playback, el resto de los integrantes solo bailaban... sin ningún instrumento.

El video de la presentación no tardó en viralizarse, generando miles de reacciones y comentarios en tono de burla. "Tocaron por bluetooth", "dos vocalistas y un montón de bailarines", y "de suerte traían micrófonos", fueron solo algunos de los comentarios que hicieron eco en redes como TikTok y X (antes Twitter).

¿QUÉ PASÓ CON LOS INSTRUMENTOS? 

Hasta ahora, la banda no ha aclarado oficialmente la razón por la que se presentaron sin instrumentos. Mientras algunos rumores apuntan a un posible olvido o robo del equipo, otros aseguran que el sindicato de músicos no les permitió usarlos durante la transmisión.

Lejos de ocultar la situación, Banda 3 Pueblos decidió sacarle provecho. En un video en TikTok que ya supera las 400 mil reproducciones, bromearon con la frase: "De todas las hadas, nos tocó ser la más fun-hada", y agregaron: "No nos dejaron meterlos", sin dar más detalles.

DE LA BURA A LA FAMA

Gracias al revuelo, su cuenta de TikTok ahora cuenta con más de 10 mil 400 seguidores y 160 mil "me gusta". En entrevistas posteriores, los músicos contaron que su nombre se debe a que provienen de tres comunidades distintas, y que comenzaron su carrera en 2008 tocando "un poco de todo" para todos los gustos.

A pesar del inicio poco convencional de su fama viral, todo indica que la Banda 3 Pueblos logró convertir una situación incómoda en una oportunidad para crecer. Ya están generando conversación en redes y aumentando su alcance en plataformas como YouTube y Spotify.

César Leyva
