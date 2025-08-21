Lil Nas X: quién es el rapero que fue hospitalizado tras deambular en ropa interior en la calle | VIDEO

Montero Lamar Hill, conocido artísticamente como Lil Nas X, fue hospitalizado y posteriormente detenido por la policía de Los Ángeles la madrugada del 21 de agosto, tras protagonizar un alarmante episodio en la vía pública.

El famoso rapero, de 26 años, fue visto caminando desorientado por Ventura Boulevard, en Studio City, vistiendo únicamente calzoncillos blancos y botas vaqueras, en lo que se presume fue un caso de sobredosis.

De acuerdo con imágenes publicadas por el portal TMZ, Lil Nas X mostraba un comportamiento errático, hablando incoherencias y colocándose un cono de tránsito en la cabeza, lo que alertó a varios residentes.

Las autoridades recibieron reportes sobre un hombre semidesnudo actuando de forma agresiva, lo que derivó en una intervención policial.

BREAKING NEWS: Grammy award winning rapper Lil Nas X has been hospitalized after being spotted roaming nearly naked on the streets of Los Angeles at 4AM.



TMZ claims it could be a possible OD. This comes after Lil Nas X reportedly ´ruined his career´ by intentionally and... pic.twitter.com/pyTHkFMKTo — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) August 21, 2025

SOSPECHA DE SOBREDOSIS

Cuando los oficiales llegaron al lugar, identificaron al sujeto como Lil Nas X. Según el informe oficial, el artista se resistió al arresto y agredió físicamente a los agentes, lo que llevó a su inmovilización. Por sospecha de una sobredosis, los paramédicos fueron llamados y lo trasladaron de urgencia a un hospital local.

Una vez estabilizado, el rapero fue llevado al centro de detención de Van Nuys, donde se le registró bajo un cargo menor por agresión a un oficial, según confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles al medio NBC4.

Este incidente ocurre apenas meses después de que Lil Nas X fuera hospitalizado en abril por una parálisis facial parcial, problema que él mismo compartió públicamente en redes sociales.

¿QUIÉN ES LIL NAS X?

Lil Nas X, nacido en Atlanta el 9 de abril de 1999, es uno de los artistas más influyentes de la última década. Alcanzó la fama internacional en 2019 con el éxito "Old Town Road", un tema que fusiona rap y country y que batió récords al mantenerse 19 semanas consecutivas en el número uno del Billboard Hot 100.

Además de su música, Lil Nas X ha sido una figura central en el debate sobre la diversidad e inclusión en la industria del rap, al declararse abiertamente gay en junio de 2019, convirtiéndose en una voz importante dentro de la comunidad LGBTQ++ en el ámbito musical.