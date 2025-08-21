  • 24° C
Viral

Sujeto golpea a periodista durante transmisión en vivo; ya fue detenido | VIDEO

La presentadora de noticias en la televisión boliviana fue sorprendida por un hombre que comenzó a golpearla con fuerza, haciendo que cayera al suelo

Ago. 21, 2025
"Estaba haciendo mi programa normal, viene y me dice: ´si no sales conmigo te voy a matar´, relató la periodista.
Un violento hecho quedó registrado en video y se hizo viral en redes sociales este miércoles en la ciudad de Oruro, Bolivia, luego de que una periodista y presentadora de televisión fuera agredida dentro del set, mientras conducía su programa en vivo.

VIDEO DE LA AGRESIÓN A LA CONDUCTORA

De acuerdo con el relato de la víctima, un hombre ingresó sorpresivamente al estudio y, sin mediar palabra, comenzó a golpearla con fuerza, provocando que cayera al suelo.

En el impactante video se observa cómo la periodista intenta levantarse adolorida, apoyándose en la pared, mientras el agresor forcejea con los camarógrafos para intentar atacarla nuevamente.

Gracias a la rápida intervención de los miembros del equipo, el hombre fue reducido y alejado de la conductora antes de que la agresión pasara a mayores.

PERIODISTA RELATA EL MOMENTO DE LA AGRESIÓN

"Estaba haciendo mi programa normal, viene y me dice: ´si no sales conmigo te voy a matar´. Empieza a agredirme, más bien estaba ahí mi periodista, mi camarógrafo, y ni siquiera sé quién es ese tipo. Me he sentido muy mal", relató la presentadora.

La periodista explicó que no conocía personalmente al atacante, aunque en varias ocasiones anteriores había intentado acercarse a ella con regalos.

"Vino en algunas ocasiones a querer darme flores, yo le dije que no, qué le pasaba, y hoy día también lo vi y le dije: ´salga de aquí, por favor, soy una mujer casada´", comentó. Ante su rechazo, el hombre incluso la había amenazado previamente.

HOMBRE FUE DETENIDO

El atacante fue aprehendido por la policía y se encuentra en celdas policiales, mientras la víctima presentó su denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Las autoridades investigan el caso para determinar los cargos correspondientes, mientras la periodista exige justicia y mayor seguridad para evitar que este tipo de hechos se repitan.

Este incidente ha generado gran indignación en redes sociales, donde usuarios han expresado su solidaridad con la víctima y pedido sanciones ejemplares para el agresor.

Marcela Islas
