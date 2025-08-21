Santoral de hoy jueves 21 de agosto: ¿Qué santos celebra este día la Iglesia Católica?

El calendario litúrgico de la Iglesia Católica dedica cada día del año a recordar la vida y obra de santos, beatos y mártires que entregaron su existencia a la fe cristiana.
Este jueves 21 de agosto de 2025, el Santoral celebra a Santa Ciriaca, también conocida como Santa Dominica, una joven cuyo ejemplo de valentía y fidelidad a Dios sigue siendo fuente de inspiración para los creyentes siglos después de su martirio.
SANTA CIRIACA: VALENTÍA FRENTE A LA PERSECUCIÓN
Santa Ciriaca vivió en los primeros siglos del cristianismo, cuando el Imperio Romano, bajo el mandato de Diocleciano, emprendía una feroz persecución contra los cristianos. Desde muy temprana edad, Ciriaca mostró una profunda devoción a Dios, lo que atrajo la atención de las autoridades romanas. A pesar de las amenazas y de los riesgos que enfrentaba, nunca renunció a su fe y continuó sirviendo con entrega a los más necesitados.
Su firmeza en las creencias y su amor por el prójimo la llevaron a ser encarcelada y posteriormente ejecutada. La Iglesia Católica la venera como mártir, recordando su fortaleza al enfrentar la persecución y la muerte, así como su capacidad de mantenerse fiel a Cristo hasta el final de su vida. Su memoria se celebra cada 21 de agosto, en reconocimiento a su ejemplo de constancia y fe inquebrantable.
OTROS SANTOS QUE SE CONMEMORAN ESTE 21 DE AGOSTO
El santoral no se limita a una sola figura, sino que en cada jornada del calendario litúrgico se recuerda a varios santos. En esta fecha, además de Santa Ciriaca, se conmemora la vida de:
- Basa y sus tres hijos, quienes también entregaron su vida en defensa de sus creencias.
- Bonoso de Antioquía, reconocido obispo y mártir.
- Cuadrado de Útica, venerado por su testimonio cristiano.
- Euprepio de Verona, primer obispo de esta ciudad italiana.
- José Dang Dinh Viên, mártir vietnamita canonizado por su fidelidad a la fe.
- Luxorio de Cerdeña, santo patrono de varias comunidades en la isla italiana.
- Maximiano de Antioquía, recordado por su servicio a la Iglesia.
- San Pío X, papa entre 1903 y 1914, impulsor de la renovación litúrgica y la comunión frecuente.
- Sidonio Apolinar, obispo y escritor, considerado uno de los últimos grandes intelectuales de la Roma tardía.
En el caso de este 21 de agosto, la figura de Santa Ciriaca ocupa un lugar destacado como modelo de fidelidad y fortaleza, recordando a la comunidad católica que la fe puede ser un pilar de esperanza incluso en los momentos más difíciles.