¡Sorprende con una mirada cautivadora! ¿Cómo lograr el efecto "Siren Eyes" en minutos?

El mundo del maquillaje sigue reinventándose con nuevas tendencias que conquistan las redes sociales y los tocadores de millones de personas. Una de las más populares en 2025 es el efecto "Siren Eyes" u "ojos de sirena", una técnica que promete una mirada más intensa, seductora y felina, inspirada en la forma almendrada de los ojos.

Este estilo de maquillaje busca alargar y elevar visualmente los ojos, aportando un aire misterioso y cautivador.

ASÍ PUEDES LOGRAR EL EFECTO "SIREN EYES"

PREPARAR EL PÁRPADO

Aplicar una prebase para fijar mejor los colores y prolongar la duración del maquillaje.

DELINEADO ESTRATÉGICO

Línea superior: delinear a ras de las pestañas y extender la línea hacia afuera con una inclinación ascendente.

Línea inferior: delinear la línea de agua y conectar con la parte superior, creando un efecto de ojo más alargado.

SOMBRAS QUE DEFINEN

Utilizar un tono neutro en todo el párpado como base.

Añadir una sombra oscura en la cuenca para dar profundidad y difumina bien para un acabado ahumado suave.

PESTAÑAS PROTAGONISTAS

Aplicar abundante máscara, sobre todo en las exteriores, para reforzar el efecto alargado.

DETALLES OPCIONALES

Iluminar el lagrimal y el arco de la ceja para abrir la mirada.

Usar un lápiz blanco o beige en la línea de agua inferior para que los ojos se vean más grandes.

CONSEJOS DE EXPERTOS

Según la forma de los ojos: si son redondos, esta técnica ayuda a crear un efecto más almendrado; si ya lo son, potenciará la mirada natural.

Versatilidad : Se puede adaptar la intensidad del delineado y las sombras según la ocasión, logrando un look más discreto de día o más dramático de noche.

Complemento ideal: Los labios nude equilibran el maquillaje, aunque también pueden apostar por un tono vibrante para un contraste llamativo.

El efecto Siren Eyes se ha convertido en un favorito porque no requiere técnicas avanzadas ni productos especializados, pero sí aporta un cambio radical en la expresión del rostro.