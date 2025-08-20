  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 20 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Creadora de contenido para adultos llama "fracasadas" a las que trabajan en oficina

Despotricó no nada más contra quienes tiene un empleo formal, sino también contra la formación académica

Ago. 20, 2025
Creadora de contenido para adultos llama "fracasadas" a las que trabajan en oficina

Una fuerte polémica desató Lil Tay, quien crea contenido para adultos en la plataforma OnlyFans (OF), quien habló despectivamente de quienes tienen un empleo formal, a las que se refirió como "fracasadas".

De acuerdo con la información, la estrella de la plataforma XXX generó un millón de dólares en sus primeras tres horas de transmisión; sin embargo, eso no la tiene "en el ojo del huracán", sino una declaración que hizo contar las quienes laboran con un sueldo determinado.

Y es que Lil Tay afirmó que "Si tienes más de 25 años y todavía trabajas en un 9 a 5 (empleo formal), eres un fracaso. Para entonces ya deberías haber hecho tu dinero. Y, chicas, todas deberían dejar un link, como yo. Literalmente solo hagan su dinero. ¿A quién le importa lo que piense la gente?".

imagen-cuerpo

Por otra parte manifestó su desprecio por la educación académica, y dijo que "Harvard nunca iba a ayudarme a hacer ocho cifras".

También habló de familiares y amistades quienes le criticaron por realizar contenido para adultos, de quienes señaló que no le dirigían la palabra, que no tienen nada que ver con ella.

Y remató: "Pero ¿a quién le importa? Literalmente podría comprarles la vida entera si quisiera. A la mi*** la educación, Harvard nunca iba a ayudarme a hacer ocho cifras", finalizó.

Claire Hope, nombre real de Lil Tay, se volvió famosa en 2018, con apenas 9 años, pues sus en videos virales se mostraba como una miniestrella con estilo de vida millonario.

Sin embargo, luego de un periodo de ausencia de las plataformas y el mundo digital, regresó con 18 años, pero ahora en OnlyFans.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Mentores en redes sociales: ¿inspiración o riesgo para los jóvenes?
Viral

Mentores en redes sociales: ¿inspiración o riesgo para los jóvenes?

Agosto 20, 2025

En los últimos años han surgido personajes en internet que aseguran dar consejos para tener una vida exitosa y muchos les creen

¿Para qué sirven los botones cocidos en las orejas de los perros? La rara pero útil tendencia veterinaria
Viral

¿Para qué sirven los botones cocidos en las orejas de los perros? La rara pero útil tendencia veterinaria

Agosto 20, 2025

lejos de ser un caso de maltrato animal, esta práctica tiene un propósito médico muy específico y forma parte de un tratamiento para la salud animal

VIDEO | Joven hombre sube a tanque de agua y muere al caer de lo más alto; los hechos en Chihuahua
Viral

VIDEO | Joven hombre sube a tanque de agua y muere al caer de lo más alto; los hechos en Chihuahua

Agosto 20, 2025

Hubo personas que le gritaban que se bajara; sin embargo, no escuchó razones y continuó subiendo. El resultado, fatal