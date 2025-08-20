Creadora de contenido para adultos llama "fracasadas" a las que trabajan en oficina

Una fuerte polémica desató Lil Tay, quien crea contenido para adultos en la plataforma OnlyFans (OF), quien habló despectivamente de quienes tienen un empleo formal, a las que se refirió como "fracasadas".

De acuerdo con la información, la estrella de la plataforma XXX generó un millón de dólares en sus primeras tres horas de transmisión; sin embargo, eso no la tiene "en el ojo del huracán", sino una declaración que hizo contar las quienes laboran con un sueldo determinado.

Y es que Lil Tay afirmó que "Si tienes más de 25 años y todavía trabajas en un 9 a 5 (empleo formal), eres un fracaso. Para entonces ya deberías haber hecho tu dinero. Y, chicas, todas deberían dejar un link, como yo. Literalmente solo hagan su dinero. ¿A quién le importa lo que piense la gente?".

Por otra parte manifestó su desprecio por la educación académica, y dijo que "Harvard nunca iba a ayudarme a hacer ocho cifras".

También habló de familiares y amistades quienes le criticaron por realizar contenido para adultos, de quienes señaló que no le dirigían la palabra, que no tienen nada que ver con ella.

Y remató: "Pero ¿a quién le importa? Literalmente podría comprarles la vida entera si quisiera. A la mi*** la educación, Harvard nunca iba a ayudarme a hacer ocho cifras", finalizó.

Claire Hope, nombre real de Lil Tay, se volvió famosa en 2018, con apenas 9 años, pues sus en videos virales se mostraba como una miniestrella con estilo de vida millonario.

Sin embargo, luego de un periodo de ausencia de las plataformas y el mundo digital, regresó con 18 años, pero ahora en OnlyFans.