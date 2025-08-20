VIDEO | Joven hombre sube a tanque de agua y muere al caer de lo más alto; los hechos en Chihuahua

Una tragedia se registró en la ciudad de Ojinaga, Chihuahua, debido a la muerte de un hombre de la Etnia Tarahumara, quien falleció luego de caer de un tanque de la Junta Municipal de Agua.

El momento fue captado en video y compartido en redes sociales, que dividió la opinión desencadenando toda clase de comentarios.

ASÍ MURIÓ MARCELO EL TARAHUMARA

De acuerdo con la información, la víctima de la fatalidad fue identificada como Marcelo, quien de noche empezó a subir al tanque de agua, el cual tiene una altura de 20 metros.

Pese a que las personas que veían cómo subía le suplicaban que bajara, debido al peligro, este no hizo caso y siguió trepando hasta llegar a un punto en el que no había apoyo para los pies.

Una mujer le gritó que bajara, y le advirtió que se caería; sin embargo, Marcelo continuó subiendo, pero al no tener soporte y únicamente colgando de sus brazos, intentó volver, pero las fuerzas le fallaron y no alcanzó a llegar, precipitándose al suelo para estrellarse con la base de cemento del tanque.

Todo quedó grabado en video de poco más de tres minutos de duración, el cual se ha viralizado y replicado en redes sociales.

Información de medios locales establece que la zona del tanque contaba con cámaras de vigilancia de C4, lapso en que ningún cuerpo de seguridad se presentó en el lugar para ayudar a bajar al hombre; además, ninguna autoridad ha emitido comunicado al respecto.