Tiembla iPhone y Samsung, Google anuncia el lanzamiento de su nuevo Google Pixel en México

Google ha dado a conocer que de manera oficial llegará el nuevo Google Pixel, una nueva generación de smartphones que promete ser la serie más ambiciosa de la compañía. Estos equipos de la compañía prometen competir de manera directa contra iPhone y Samsung; esto gracias a un diseño único y la integración de una mejor inteligencia artificial.

Estos equipos serán impulsados por el nuevo procesador Tensor G5, por lo que se espera que la nueva línea de Google Pixel sean uno de los smartphones más vendidos desde su fecha de lanzamiento. La empresa compartió la fecha exacta de preventa, venta e incluso los costos del lanzamiento con el fin de que los interesados vayan preparando su cartera.

DETALLES DEL NUEVO GOOGLE PIXEL

Google no solo ha compartido las fechas de lanzamiento del Google Pixel, también ha dado detalles de esta nueva línea de smartphones. Desde la primera generación esta línea de equipos marcó tendencia con el uso de la IA, conforme se avanzaba en generaciones se pudo ir mejorando los dispositivos como fue la cámara, procesador, una pantalla con mejor resolución.

El nuevo Google Pixel 10 ha sido presentado, consolidándose como un equipo que busca llevar la inteligencia artificial (IA) y la fotografía al siguiente nivel. Impulsado por el flamante chip Tensor G5, este dispositivo promete un rendimiento más potente y eficiente, con una CPU hasta un 34% más rápida y una unidad de procesamiento tensorial (TPU) un 60% superior en comparación con su predecesor.

Una de las novedades más destacadas del Pixel 10 es la incorporación de un sistema de triple cámara en su modelo base, una característica que tradicionalmente estaba reservada para las versiones Pro. Este arreglo incluye una lente principal de 48 MP, un ultra gran angular de 13 MP y, por primera vez, un telefoto de 10.8 MP con zoom óptico de 5x.

FECHA DE VENTA Y COSTOS DEL PRÓXIMO GOOGLE PIXEL

La empresa informó que la preventa del Google Pixel generación 10 comenzará este miércoles 20 de agosto, sin embargo, la venta oficial será el 28 de agosto. Según lo señalado; los precios de lanzamiento van desde 19 mil 999 pesos para el Pixel 10, 25,999 pesos para el Pixel 10 Pro y 30 mil 999 pesos para el Pixel 10 Pro XL.