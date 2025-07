Cómo usar la nueva IA de Google Fotos para convertir imágenes en videos o estilo anime

Google ha dado un paso más en la integración de inteligencia artificial (IA) en sus servicios con el lanzamiento de nuevas funciones creativas en Google Fotos, las cuales permiten a los usuarios transformar sus imágenes en videos breves o en estilos visuales como anime, cómic o boceto.

Estas herramientas, que comienzan a implementarse en la pestaña Crear de la app, buscan acercar capacidades avanzadas de edición a cualquier usuario, sin necesidad de conocimientos profesionales.

NOVEDADES DE LA APLICACIÓN

Entre las novedades más destacadas está Remix, una herramienta impulsada por el modelo generativo Imagen de Google. Con solo seleccionar una foto de la galería, es posible convertirla en segundos en un estilo artístico completamente nuevo desde un boceto hecho a mano hasta una escena de animación digital al estilo anime.

Esta opción llegará primero a usuarios de Android e iOS en Estados Unidos en las próximas semanas, antes de su expansión global.

Otra función que llama la atención es Photo to Video, basada en el modelo de generación de video Veo 2. Esta herramienta crea un videoclip de seis segundos a partir de una imagen estática, ofreciendo dos modos uno de movimientos sutiles que añade animaciones realistas y otro que deja la creatividad completamente en manos de la IA.

USUARIOS PODRÁN CALIFICAR RESULTADOS

Estas funciones cuentan con medidas de transparencia y seguridad, como marcas de agua digitales invisibles mediante SynthID y etiquetas visuales en videos, para identificar que fueron generados con IA.

Además, los usuarios podrán calificar los resultados con "me gusta" o "no me gusta" para ayudar a Google a perfeccionar estas herramientas.

Por ahora, las novedades estarán disponibles exclusivamente en Estados Unidos, con un lanzamiento global previsto para los próximos meses.