¡Ojo!: Este sabroso vegetal podría causante de disfunción eréctil

Es uno de los problemas de salud masculina más difíciles de abordar para los hombres; se trata de la disfunción eréctil o impotencia, que es la dificultad para lograr y mantener una erección del miembro masculino.

De acuerdo con diversos estudios médicos, es provocado por factores sicológicos, físicos y hasta por la edad; esta puede ser diagnosticada por un especialista, quien considerará la historia clínica del paciente, así como exámenes físicos, de orina y sangre.

Lo importante es que puede tratarse a base de medicamentos, como inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (como sildenafil, tadalafil, vardenafil), inyecciones intracavernosas, supositorios intrauretrales, con terapia sicológica y cambios en el estilo de vida.

LA ZANAHORIA, EL VIRTUAL “ENEMIGO”

Sin embargo, ¿qué pesarías si te contáramos que existe un tubérculo o verdura que estaría jugando en contra de la potencia sexual masculina?

Bueno, pues al parecer hay uno, y es la zanahoria, que pese a ser considerado uno de los más saludables, por sus múltiples beneficios al organismo, una reciente investigación científica desarrollada en China descubrió que esta podría ser causante de la disfunción eréctil.

Al respecto, un artículo publicado en la revista Archives of Medical Science, los varones con elevada ingesta de carotenoides (presentes en la zanahoria), tienen al menos un 60 por ciento más de probabilidades de sufrir este problema.

Esto se determinó con base en el análisis que hicieran los investigadores en los cambios que los hombres sufrían en su ADN y que podrían relacionarse con los carotenoides, que resultaron en una relación con este trastorno masculino.

Pese a que es un posible factor, el estudio continúa; sin embargo, los estudiosos refieren que una elevada ingesta de carotenos causaría daños en el endotelio, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos y linfáticos que transporta estas sustancias y señales en el cuerpo; además, es responsable de la fluidez de la sangre y el desarrollo vasos sanguíneos.

Sin embargo, las zanahorias no son el único alimento que contiene elevadas cantidades de carotenoides, sino otros de color naranja, como la calabaza, el durazno y el mango.

ALIMENTOS QUE AYUDAN A COMBATIR LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

Pero no todo está perdido, pues mientras unos te juegan en contra, también hay alimentos que combaten la impotencia, y te decimos cuáles son: frutos secos, semillas de calabaza, nueces, granadas, espinacas y manzanas.

Así que ya lo sabes, puedes combatir la disfunción eréctil con cambios en tus hábitos alimenticios, el estilo de vida y, por qué no, acudir con el especialista.