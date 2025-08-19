  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 19 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Viral

¿Sueles comer nopales? Estos son los beneficios para tu salud

No le hagas tanto al feo, ni creas que pierdes el porte al consumirlo; tu salud se verá muy favorecida si lo agregas a tu dieta diaria

Ago. 19, 2025
¿Sueles comer nopales? Estos son los beneficios para tu salud

Entre los alimentos más emblemáticos que identifican a México en el mundo de la gastronomía está el nopal, una cactácea a la que se le puede considerar tanto una fruta, como una verdura; además, forma parte del escudo nacional, el cual muestra una serpiente devorando una serpiente encima de esta planta y hondea en el centro de la bandera.

Con ella se elaboran platillos, bebidas y batidos tan exquisitos, como refrescantes y nutritivos; de ahí la importancia de incluirla en la dieta.

Sin embargo, muchas personas se rehúsan a consumirlo por una característica que le distingue: su baba, la cual además de insípida, viscosa, lo que podría provocar cierto rechazo al consumo.

El nopal Opuntia ficus-indica es endémico de América Latina, pero se concentra mayormente en México; por ello se le asocia más con la cocina nacional, por lo que se le ha considerado, además, una joya nacional para el mundo.

imagen-cuerpo

BENEFICIOS DE INCLUIR NOPAL EN LA DIETA

Más allá de considerarse un emblema, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el nopal es rico en minerales esenciales, como potasio, calcio, y magnesio, cuyo consumo ayuda a mantener la salud de los huesos.

Además, aporta una importante cantidad de fibra, que favorece la salud y motilidad intestinal.

Asimismo, según estudios médicos, comer nopales podría ser favorecer la salud de quienes sufren de diabetes, ya que su elevado contenido de polisacáridos y fotoquímicos poseen efectos antiinflamatorios y antioxidantes, además de reducir los lípidos en la sangre.

Ahora que si esto de plano no te deja “con los ojos cuadrados”, bueno, pues como te mencionamos, muchas persona se rehúsan a comerlo debido a la viscosidad de su baba; sin embargo, lo que desconocen es que esta ayuda a sanar heridas, previenir infecciones en la piel, y previene arrugas.

imagen-cuerpo

Así que no le hagas tanto al feo, dañan más tu organismo los productos ultraprocesados, que lo que un poco de baba te pueden provocar, ya que su beneficio es total.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
VIDEO | Pareja roba maceta de una funeraria de mascotas en Culiacán y la viralizan
Viral

VIDEO | Pareja roba maceta de una funeraria de mascotas en Culiacán y la viralizan

Agosto 19, 2025

El precio del artículo es muy elevado; los ladrones pensaron que nadie los vería y un “ojo” electrónico captó cuando se la llevaron

Sale a la luz video inédito de Valentín Elizalde minutos antes de su fallecimiento
Viral

Sale a la luz video inédito de Valentín Elizalde minutos antes de su fallecimiento

Agosto 19, 2025

Ha sido en redes sociales en dónde se compartió el clip del último concierto del cantante mexicano antes de ser asesinado, generando emoción

Surge “Lady Perfumes”, la joven que intentó robar fragancias de lujo en una tienda departamental | VIDEO
Viral

Surge “Lady Perfumes”, la joven que intentó robar fragancias de lujo en una tienda departamental | VIDEO

Agosto 19, 2025

La mujer fue sorprendida cuando trataba sustraer dicha mercancía de la tienda en Cancún, con un valor estimado superior a los 23 mil pesos