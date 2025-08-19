Sale a la luz video inédito de Valentín Elizalde minutos antes de su fallecimiento

Valentín Elizalde, también conocido como el Gallo de Oro, fue uno de los artistas de música regional mexicana más grandes del país. El cantante se volvió un icónico dentro de la escena y su fallecimiento dejó una marca importante dentro de la industria; por lo que la existencia de un video inédito de sus últimos minutos ha ganado gran atención en las redes sociales.

Unas imágenes nunca antes vistas han sido compartidas en redes sociales, en estas, es posible ver al famoso cantante compartir unos minutos en su último concierto antes de su asesinato a manos del crimen organizado. En el clip que se ha vuelto viral, es posible ver al intérprete de "Vete ya", detrás de bambalinas preparándose para subir al escenario.

REVELAN VIDEO INÉDITO DE LOS ÚLTIMOS MINUTOS DE VALENTÍN ELIZALDE

El video inédito fue compartido en la plataforma de TikTok, en este clip se puede ver a Valentín Elizalde preparándose para dar su último concierto que tuvo lugar en el palenque de la Expo-Feria Tamaulipas 2006. Fue después de este show que el cantante fue asesinado por un grupo armado que abrió fuego contra él.

En el clip se puede ver al Gallo de Oro detrás de bambalinas preparándose para subir a dar su concierto, el cantante de 27 años se encontraba acomodándose la texana y posaba para algunas fotografías. Después de esto; se le puede observar tomando el micrófono y cantar las primeras estrofas de "Vencedor", uno de sus temas más exitosos.

¿CÓMO FALLECIÓ VALENTÍN ELIZALDE?

Fue durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006, mientras Valentín Elizalde, se retiraba del palenque de la Expo-Feria Tamaulipas en dónde su show había sido un rotundo éxito, cuando de pronto un grupo armado interceptó su camioneta. Los atacantes comenzaron a abrir fuego y acribillaron al cantante que viajaba junto a Reynaldo Ballesteros, y su chofer Mario Mendoza Grajeda; quienes también perdieron la vida,

El único que superviviente del ataque fue el primo, Fausto "Tano" Elizalde, a pesar de las investigaciones que se han realizado alrededor del caso; el caso del cantante sigue sin resolverse en su totalidad. Este video inédito ha generado consuelo entre los fanáticos que han buscado más detalles alrededor del artista.