VIDEO | Pareja roba maceta de una funeraria de mascotas en Culiacán y la viralizan

El precio del artículo es muy elevado; los ladrones pensaron que nadie los vería y un “ojo” electrónico captó cuando se la llevaron

Ago. 19, 2025
Usuarios de redes sociales “estallaron” contra un hecho ocurrido en en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se registró un incidente que les causó fuerte indignación.

Se trata del robo de una maceta que se encontraba a las afueras de la funeraria para mascotas “Patitas con Alas”, ubicada en el bulevar Emiliano Zapata, una pieza grande valuada en 20 mil pesos.

Aunque los vivales actuaron al amparo de la noche, no contaban con que una cámara de videovigilancia captaría el momento justo en que llegan hasta con su diablito de carga y se llevan la maceta.

EL COLMO DEL ATREVIMIENTO

En el clip, el cual fue difundido en redes sociales, se aprecia cómo un hombre que cubre su rostro con pasamontañas se aproxima a la maceta, como esperando a alguien. Instantes después se acerca una mujer con una gorra empujando el diablito.

Lo extraordinario del hecho es que el Emiliano Zapata es una de las vialidades que más tráfico registran en Culiacán; sin embargo, al parecer nadie vio nada.

Tras difundirse las imágenes, estas causaron fuerte indignación entre los internautas, quienes además de destacar el atrevimiento, también señalaron la inseguridad y falta de vigilancia en el sector.

Algunos hicieron comentarios con sentido del humor; sin embargo, no opacaron la molestia generalizada en cuestión de horas.

Pese a la viralización del video, la empresa afectada no se ha referido al incidente.

Edel Osuna
