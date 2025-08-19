Buscan a tamaulipeco que está entre los criminales más buscados de México

Por los delitos de usurpación de funciones, fraude genérico y lesiones culposas, las autoridades de México están en busca del joven tamaulipeco José Luis Llante.

De acuerdo con la información de medios nacionales, el sujeto se hacía pasar por sacerdote para robar reliquias en distintas parroquias, así como operar como médico sin licencia y poner en riesgo la vida de, al menos, cuatro mujeres.

SE HIZO PASAR POR CIRUJANO PLÁSTICO

Según las investigaciones, José Luis Llante abrió la Clínica Bellum en el sector residencial de la colonia Unidad Nacional en Ciudad Madero, Tamaulipas; en su publicidad aseguraba su establecimiento era de los más reconocidos a nivel internacional y que era un especialista en medicina estética y armonizador facial.

De acuerdo con Vicente Hernández Navarro, secretario de Salud y director general del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, el sujeto aseguraba en redes sociales que realizaba hasta 18 procedimientos quirúrgicos estéticos; sin embargo, la realidad era distinta, pues de conformidad con el Registro Nacional de Profesiones, apenas el 17 de junio, José Luis Llanta habría recibido su cédula profesional como médico cirujano.

Antes de ser autorizado, ya había practicado una liposucción a una joven identificada como Estela, quien tras su cirugía, le extrajo más de cinco litros de grasa del abdomen, contrario a lo que indica la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos que recomienda máximo entre cuatro o cinco en un solo procedimiento.

A raíz de ello, la joven convulsionó y tuvo más complicaciones postoperatorias que la llevaron a más cirugías.

Tras recuperarse, presentó denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT); no obstante, no es la única, ya que hay otras dos denuncias en su contra y cuatro acusaciones más.

Entre las demandantes está Nayeli, quien le pagó 75 mil pesos por una lipo, que resultó fallida; cuando revisaron las acreditaciones de José Luis Llante, se descubrió que en las recetas tenía cédulas profesionales.

Entre las imputaciones que pesan sobre el joven ante la FGJT están usurpación de profesión, fraude genérico y lesiones culposas; ello llevó a la clausura de la clínica, ejecutada por efectivos de la Marina, Defensa y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris).

Catean clínica “Bellum” en Tamaulipas: médico investigado por cirugía ilegal y riesgo a pacientes#Tamaulipas #CirugíaIlegal #Justicia pic.twitter.com/Ko85ACliGM — Eduardo VizMar (@EduardoVizMar) August 16, 2025

PRIMERO SACERDOTE; LUEGO, CIRUJANO

Antes de apersonarse como cirujano plástico, en 2019 José Luis Llante se hizo pasar por sacerdote, a fin de apropiarse de las reliquias de distintos templos religiosos.

A fin de consumar su delito, presuntamente presentó documentos falsos que le acreditaban como miembro de la Cofradía del Santuario de las Reliquias; con estos papeles recorría las parroquias del sur de Tamaulipas para pedir las reliquias: aseguraba que las llevaría a un santuario no existe.

Lo que llamó la atención es que en los papeles iban las firmas del obispo José Luis Dibildox, quien falleció en 2018 y así como de Rogelio Cabrera López, arzobispo y administrador de la Diócesis. Y fue tal su descaro, que envió cartas al Vaticano pidiendo reliquias.

A raíz de estos delitos, hoy José Luis Llante es uno de los hombres más buscados de México y está prófugo, por lo que, debido a la magnitud de sus delitos, es buscado para que enfrente la justicia.