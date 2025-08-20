En este Pueblo Mágico de México existen las formas de vida más antiguas de la Tierra

La Secretaría de Turismo (Sectur) de México cuenta entre sus programas con los Pueblos Mágicos, sitios que se distinguen por su riqueza cultural, histórica y natural, con el cual se busca dar difusión a lugares excepcionales que representan el patrimonio y la diversidad del país.

Uno de esos maravillosos lugares se localiza en el estado de Quintana Roo, y se caracteriza por contar con unas de las formas de vida más antiguas del planeta: los estromatolitos.

LOS ESTROMATOLITOS DE BACALAR

En los límites de Bacalar se encuentra una laguna que alberga estas maravillas del tiempo antiguo, organismos a los que se les considera fósiles vivientes, los cuales están formadas por comunidades bacterianas, en especial las cianobacterias, que atrapan y fijan sedimentos, permitiendo que se formen capas las cuales se acumulan por miles de años.

De acuerdo con científicos, estos organismos fueron de los responsables de la generación de oxígeno en el planeta, un proceso fundamental para el desarrollo de la vida.

Estas formaciones tienen gran relevancia para la ciencia, ya que son capaces de ofrecer pistas sobre los momentos de la historia de la vida en la Tierra.

De ahí la importancia de estudiarlos para entender los cambios ambientales a través del tiempo, haciendo de la laguna de Bacalar un laboratorio al aire libre.

¿QUÉ MÁS DISFRUTAR EN BACALAR?

Sin embargo, además de los estromatolitos de Bacalar, el Pueblo Mágico ofrece ás atractivos turísticos, como:

Laguna de los Siete Colores, que cuenta con aguas cristalinas de tonos azulados.

Fuerte de San Felipe, joya colonial edificada en el siglo XVIII (18) para resguardar la región de los piratas y donde hoy se erige un museo de historia local.

Cenote Azul, sumamente profundo y de aguas transparentes, ideal para nadar y practicar el esnórquel.

Canal de los Piratas

Parque Ecológico y la arquitectura histórica del pueblo.

Así que si aún tienes días de vacaciones o simplemente deseas adentrarte en los albores de la vida en la Tierra, Bacalar es el lugar perfecto para ello, ya que disfrutarás de paisajes naturales, actividades acuáticas y sus iniciativas para preservar el entorno.