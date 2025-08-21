¿Quién era Frank Caprio, el juez más amable del mundo que falleció a los 88 años tras luchar con el cáncer?

Frank Caprio era juez de la Corte Municipal de Providence y falleció a sus 88 años dejando un profundo pesar y un gran legado de humildad. Alcanzó fama a nivel nacional e internacional gracias al programa Caught in Providence.

Desde sus comienzos, EN 1985 Caprio se destacó por ser empático y honesto, atributos que lo posicionaron como el juez más amable del mundo. Finalmente, Frank falleció luego de una dura batalla contra un cáncer de páncreas, el pasado miércoles 20 de agosto.

¿QUIÉN ERA FRANK CAPRIO, EL JUEZ MÁS AMABLE DEL MUNDO?

Francis "Frank" Caprio era un juez muy conocido por su labor, pero antes de eso pasó por distintos oficios, como lustrar zapatos y repartir periódicos y leche. Se graduó en Central High School y obtuvo una licenciatura en Providence College. Posteriormente, comenzó su carrera como profesor de Gobierno Americano en Hope High School, mientras asistía a clases nocturnas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk en Boston.

De esta manera, se abrió paso al mundo legal, en dónde pasó a ser una de las figuras públicas más reconocidas de Rhode Island, mientras seguía ocupando cargos en la administración educativa. Presidió la Junta de Gobernadores de Educación Superior de Rhode Island por 10 años; y en 2023 se retiró de la Corte Municipal de Providence tras casi cuatro décadas en funciones.

A lo largo de su carrera, fue reconocido por su labor en la corte. Una de las declaraciones más relevantes, la proporcionó en una entrevista, donde comentó sobre su responsabilidad como juez. Ante ello, declaró: "Siempre tengo presente que el poder del Estado frente al del individuo es desproporcionado. Si creo que existen circunstancias especiales o un caso es muy cerrado, le doy al acusado el beneficio de la duda".

¿CÓMO FUE SU ENFERMEDAD?

Tras cumplir 87 años, Frank fue diagnosticado con cáncer de páncreas en diciembre de 2023. Su último tratamiento de radiación concluyó en mayo de 2024.

Horas antes de su fallecimiento, Caprio compartió un mensaje en su cuenta de Instagram. Fue la familia quien informó sobre su retroceso en su tratamiento oncológico, a través del siguiente posteo "El juez Caprio desea agradecer sinceramente a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones, amor y apoyo mientras está en el hospital. Tu bondad y aliento significan mucho para él. Él y su familia están profundamente agradecida. Por favor, mantenlo en tus pensamientos y oraciones hoy."

La familia de Caprio destacó que su legado vive en los incontables actos de bondad que inspiró como persona y juez.