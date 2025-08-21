VIDEO | Estas fueron las últimas palabras de Frank Caprio, querido juez viral de EU

Frank Caprio, exjuez de Providence (Rhode Island) y reconocido mundialmente por su estilo compasivo en los tribunales, falleció el miércoles 20 de agosto a los 88 años, tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas. Días antes de su muerte, compartió un último mensaje en video que conmovió a millones en redes sociales.

Caprio, famoso por el programa Caught in Providence, se ganó el cariño del público global con sus decisiones empáticas y su trato humano a los acusados. Su forma de impartir justicia lo convirtió en una figura viral, acumulando millones de visualizaciones en plataformas como TikTok e Instagram.

UN HOMBRE DE FE INTENSA

Desde el hospital, en su mensaje final, Caprio pidió nuevamente a sus seguidores que rezaran por él. "El año pasado les pedí que oraran por mí y superé un momento muy difícil. Lamentablemente, he tenido una recaída... Por favor, recuérdenme", expresó con la voz entrecortada. El video, compartido menos de 24 horas antes de su muerte, superó los 3 millones de vistas en TikTok y 2.4 millones en Instagram.

El exjuez había revelado su diagnóstico en diciembre de 2023, mencionando que recibió la noticia el día de su cumpleaños, lo que marcó un giro inesperado en una fecha tan personal.

¿DE QUÉ MURIÓ FRANK CAPRIO?

Según confirmaron sus familiares a través de redes sociales, Frank Caprio murió tras una dura batalla contra el cáncer de páncreas, enfermedad que enfrentó con valentía durante varios meses.

"En su honor, que cada uno de nosotros se esfuerce por traer un poco más de compasión al mundo, tal como él lo hacía cada día", expresaron sus seres queridos. También destacaron su compromiso con la justicia y su rol como esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo.