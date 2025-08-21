  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 21 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Viral

VIDEO | Estas fueron las últimas palabras de Frank Caprio, querido juez viral de EU

El video, compartido menos de 24 horas antes de su muerte, superó los 3 millones de vistas en TikTok y 2.4 millones en Instagram

Ago. 21, 2025
Gracias a su gentileza, se ganó el apoyo de el juez más amable del mundo.
Gracias a su gentileza, se ganó el apoyo de el juez más amable del mundo.

Frank Caprio, exjuez de Providence (Rhode Island) y reconocido mundialmente por su estilo compasivo en los tribunales, falleció el miércoles 20 de agosto a los 88 años, tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas. Días antes de su muerte, compartió un último mensaje en video que conmovió a millones en redes sociales.

Caprio, famoso por el programa Caught in Providence, se ganó el cariño del público global con sus decisiones empáticas y su trato humano a los acusados. Su forma de impartir justicia lo convirtió en una figura viral, acumulando millones de visualizaciones en plataformas como TikTok e Instagram.

UN HOMBRE DE FE INTENSA

Desde el hospital, en su mensaje final, Caprio pidió nuevamente a sus seguidores que rezaran por él. "El año pasado les pedí que oraran por mí y superé un momento muy difícil. Lamentablemente, he tenido una recaída... Por favor, recuérdenme", expresó con la voz entrecortada. El video, compartido menos de 24 horas antes de su muerte, superó los 3 millones de vistas en TikTok y 2.4 millones en Instagram.

El exjuez había revelado su diagnóstico en diciembre de 2023, mencionando que recibió la noticia el día de su cumpleaños, lo que marcó un giro inesperado en una fecha tan personal.

¿DE QUÉ MURIÓ FRANK CAPRIO?

Según confirmaron sus familiares a través de redes sociales, Frank Caprio murió tras una dura batalla contra el cáncer de páncreas, enfermedad que enfrentó con valentía durante varios meses.

"En su honor, que cada uno de nosotros se esfuerce por traer un poco más de compasión al mundo, tal como él lo hacía cada día", expresaron sus seres queridos. También destacaron su compromiso con la justicia y su rol como esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Lil Nas X: quién es el rapero que fue hospitalizado tras deambular en ropa interior en la calle | VIDEO
Viral

Lil Nas X: quién es el rapero que fue hospitalizado tras deambular en ropa interior en la calle | VIDEO

Agosto 21, 2025

El artista se resistió al arresto y agredió físicamente a los agentes, lo que llevó a su inmovilización; se sospecha de sobredosis

Tramell Tillman formara parte de Spider-Man Brand New Day
Viral

Tramell Tillman formara parte de Spider-Man Brand New Day

Agosto 21, 2025

La exclusiva fue confirmada por Variety y ha generado gran expectativa en los seguidores de la franquicia, que esperan con ansias la cuarta entrega

¿Qué es un hombre performativo? Definición y características del nuevo modelo masculino en tendencia
Viral

¿Qué es un hombre performativo? Definición y características del nuevo modelo masculino en tendencia

Agosto 21, 2025

La etiqueta #performativemale acumula más de 28 millones de reproducciones principalmente en TikTok, donde se ironiza este estilo que busca aprobación