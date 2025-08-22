Santoral de hoy 22 de agosto: Santa María Reina madre de Jesucristo

Cada 22 de agosto, la Iglesia se viste de gala para honrar a la Santísima Virgen María con un título que resuena con poder y dulzura a la vez, Reina. Pero, ¿qué significa exactamente que María sea Reina? No se trata de un dominio terrenal basado en el poder, sino de una soberanía fundamentada en el amor, el servicio y la íntima comunión con su Hijo, Jesucristo.

Su realeza está profundamente arraigada en el corazón del cristianismo. María es Reina, en primer lugar, por ser la Madre de Dios. Con un "sí" colmado de gozo y valentía, aceptó ser la Madre del Salvador, alcanzó una gloria incomparable. Nadie supera sus virtudes ni sus méritos, y por ello, le corresponde por naturaleza y por gracia el título de Reina Madre.

LA CORONACIÓN ETERNA

De acuerdo a la iglesia, la majestad de María está profundamente vinculada a su gloriosa Asunción al Cielo. No está ausente; desde su plena glorificación, ejerce junto a Cristo un cuidado maternal y amoroso sobre toda la creación. La Iglesia la proclama Señora de todos los sirvientes de Dios. Es la Reina del Cielo y de la Tierra, la gloriosa Soberana del Universo.

Sentada en un trono por toda la eternidad, coronada junto a su Hijo, posee el poder de intercesión más grande ante Dios. Por ser la persona más cercana a Él, las plegarias encuentran en ella a la abogada más efectiva y compasiva. Podemos llamarla con confianza, no solo con el dulce nombre de Madre, sino también con el de Reina, tal como la saludan con júbilo en el cielo.

UNA FIESTA PARA NUESTROS TIEMPOS

Papa Pío XII instituyó su día en 1955, buscaba resaltar una verdad luminosa para el mundo, el reinado de María. Trae consuelo, remedio y esperanza a los males de la humanidad. Es un recordatorio de que tenemos una Madre que reina para interceder por nosotros.

UNA ORACIÓN DE CONFIANZA: LA NOVENA

Para quienes desean acudir a ella, aquí hay una poderosa oración de intercesión, la Novena de la Confianza (corazones.org):

Madre amable de mi vida,

Auxilio de los Cristianos,

La gracia que necesito

Pongo en Tus benditas manos.

(Dios te salve, María…)

Tú que sabes mis pesares,

Pues todos te los confío,

Da la paz a los turbados

Y alivio al corazón mío.

(Dios te salve, María…)

Y aunque Tu amor no merezco,

No recurriré a Ti en vano,

Pues eres Madre de Dios

Y auxilio de los Cristianos.

(Dios te salve, María…)

Acuérdate, ¡Oh Madre Santa!

Que jamás se oyó decir

Que alguno te haya implorado

Sin tu auxilio recibir.

Por eso con fe y confianza

Lleno de amor y esperanza

Este favor yo te pido:

[Pedir la gracia que se desea]

SANTOS QUE CELEBRAN SU DÍA HOY: