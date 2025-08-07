¿Es válido rezar por la salud de una mascota enferma? Esto dice la Iglesia

Para muchos hogares en México, las mascotas son parte esencial de la familia. Con más de 80 millones de animales de compañía en el país, según datos de la ENBIARE 2021, el amor y cuidado que reciben ha crecido significativamente.

Por eso, cuando una mascota se enferma, es común que sus dueños recurran a la oración como forma de consuelo y esperanza.

Desde la Iglesia católica se reconoce el valor espiritual del cariño hacia los animales. La Dimensión de Ecología de la Arquidiócesis Primada de México afirma que "todos los seres creados por Dios merecen un trato respetuoso y amoroso" y que cuidarlos con responsabilidad forma parte de nuestra misión como creyentes.

¿ES VÁLIDO ORAR POR LA SALUD DE UNA MASCOTA?

Sí, como católicos se puede orar por la salud de una mascota. Según el padre Juan Carlos Ávila Reza, "Dios escucha siempre nuestras oraciones, especialmente cuando vienen de un corazón sincero". No existe una oración oficial, pero cualquier plegaria personal que brote del amor por el animal es válida y valiosa.

SANTOS A LOS QUE SE PUEDE PEDIR INTERCESIÓN POR UNA MASCOTA

También se puede pedir la intercesión de santos reconocidos por su cercanía con los animales:

San Francisco de Asís , patrono de los animales y la ecología, cuya devoción destaca por su amor a todas las criaturas.

, patrono de los animales y la ecología, cuya devoción destaca por su amor a todas las criaturas. San Roque , conocido por haber sido cuidado por un perro durante una enfermedad, es invocado especialmente por quienes buscan proteger a sus mascotas enfermas.

, conocido por haber sido cuidado por un perro durante una enfermedad, es invocado especialmente por quienes buscan proteger a sus mascotas enfermas. San Antonio Abad (San Antón) , patrono de los animales domésticos y de granja, es muy venerado por los dueños de mascotas.

, patrono de los animales domésticos y de granja, es muy venerado por los dueños de mascotas. San Martín de Porres, reconocido por su compasión y milagros con animales, también es un intercesor poderoso.

En momentos de dificultad, rezar por una mascota puede ser un acto de fe y amor. Además de pedir por su sanación, también se puede orar por fortaleza y paz para aceptar con serenidad la voluntad de Dios. Así, la oración se convierte en un puente entre la compasión humana y el amor divino.

ORACIÓN A SAN MARTÍN DE PORRES POR LA SALUD DE UNA MASCOTA

Glorioso San Martín de Porres,

modelo de humildad y caridad,

tú que con ternura y amor cuidaste a los enfermos

y ofreciste refugio a los animales desamparados,

hoy acudo a ti con el corazón lleno de esperanza

para pedir tu protección sobre (nombre del animal).

Intercede ante Dios nuestro Señor

para que lo mantenga sano, fuerte y feliz.

Líbralo de todo peligro,

alívialo si está enfermo

y permítele gozar del amor y cuidado

de quienes lo rodeamos.

Enséñanos a ser compasivos con todas las criaturas,

como tú lo fuiste en tu vida santa,

y ayúdanos a recordar que cada ser

es parte de la creación de Dios

y merece respeto y amor.

San Martín de Porres,

protector de los más débiles,

ruega por nosotros y

por nuestros amados animales.