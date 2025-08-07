DreamWorks anuncia nueva película animada de este icónico personaje de Shrek

El querido personaje de Burro, inseparable compañero de Shrek, finalmente protagonizará su propia película animada. Así lo confirmó Eddie Murphy, quien presta su voz al personaje en la versión en inglés, durante una entrevista con el medio especializado ScreenRant.

Esta nueva producción de DreamWorks se perfila como el siguiente gran paso en la expansión del universo de Shrek, y su estreno en cines está previsto para el año 2028.

UNA NUEVA AVENTURA EN SOLITARIO... CON FAMILIA INCLUIDA

Al igual que ocurrió con El Gato con Botas, quien tuvo éxito con su spin-off, Asno se embarcará en una historia propia, pero no lo hará solo. Según reveló Murphy, la película mostrará la vida de Burro junto a su esposa, la Dragona, y sus peculiares hijos, mitad asno y mitad dragón.

Todo apunta a que la trama combinará humor, aventuras y una buena dosis de ternura familiar, con el estilo característico que ha hecho tan popular a la saga original.

EL REGRESO DEL ELENCO ORIGINAL Y UNA INCORPORACIÓN SORPRESA

Uno de los grandes atractivos del proyecto es la reunión del reparto principal de las películas anteriores. Mike Myers volverá como Shrek, Eddie Murphy como Burro, y Cameron Díaz retomará su papel como Fiona.

Pero eso no es todo. Se sumará al elenco la actriz Zendaya, quien interpretará a Felicia, la hija adolescente de Shrek y Fiona. Este nuevo personaje promete aportar frescura y una perspectiva juvenil a la historia.

EXPECTATIVA POR EL DOBLAJE EN ESPAÑOL

Aunque aún no se ha confirmado quiénes darán voz a los personajes en la versión en español, en redes sociales ya hay un fuerte movimiento que pide el regreso de José Mota y Juan Muñoz, quienes interpretaron a Burro y Shrek en las primeras entregas.

La nostalgia juega un papel importante entre los fans, que desean mantener el carisma original de los personajes.

UN PASO MÁS EN EL LEGADO DE SHREK

Con este anuncio, DreamWorks reafirma su apuesta por el universo de Shrek, uno de los más queridos del cine animado.

La película de Burro no solo ofrecerá una nueva historia, sino también la oportunidad de explorar a fondo un personaje que, aunque secundario en las películas originales, ha dejado una huella imborrable en el público. El 2028 se perfila como un año clave para los fanáticos de esta franquicia.