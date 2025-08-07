Comienzan la producción de la primera moto voladora, estos son todos los detalles

Lo que alguna vez pareció exclusivo de las películas de ciencia ficción está más cerca de convertirse en parte de nuestra realidad.

La compañía europea Volonaut ha iniciado la producción de la Airbike, su innovadora moto voladora equipada con tecnología de última generación, y ya está disponible en preventa.

UN DISEÑO QUE ROMPE CON LO CONVENCIONAL

La Airbike no tiene hélices expuestas ni alas desplegables. Su sistema de propulsión se basa en cuatro microturbinas con empuje vectorial, lo que permite un vuelo controlado, seguro y sin los clásicos rotores girando a la vista. Diseñada en Polonia por el inventor Tomasz Patan, esta moto aérea ha sido pensada para un solo pasajero y destaca por su ligereza y estructura compacta.

Gracias al uso de fibra de carbono y componentes impresos en 3D, la Airbike apenas pesa 40 kilos. Esto no solo la hace fácil de maniobrar, sino que también mejora su capacidad de despegue y vuelo estacionario, dos aspectos fundamentales en la movilidad aérea urbana.

TECNOLOGÍA INTUITIVA AL SERVICIO DEL PILOTO

Una de las características más impresionantes de la Airbike es su estabilizador digital, que permite al conductor mantenerse suspendido en el aire sin necesidad de experiencia previa ni controles complicados.

El sistema se encarga de todo, lo que ofrece una experiencia de vuelo simple y segura. Además, el diseño de la cabina es minimalista, sin pantallas ni botones visibles, lo que garantiza una vista panorámica limpia en 360 grados.

VELOCIDAD, FUNCIONALIDAD Y LUJO

La Airbike puede alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h, un dato que sorprende aún más al saber que no se trata de un prototipo, sino de un modelo completamente funcional. La compañía ha confirmado que la producción comienza este mes y que las primeras entregas se realizarán en breve.

Eso sí, este avance tecnológico no es para cualquiera. El precio de lanzamiento supera los 800 mil dólares, es decir, cerca de 14.9 millones de pesos mexicanos. Por ahora, solo se puede adquirir mediante preventa en el sitio web oficial de Volonaut.

EL FUTURO YA ESTÁ EN MARCHA

La llegada de la Airbike marca un antes y un después en la movilidad personal. Aunque aún está lejos de ser un vehículo accesible para las masas, representa un paso firme hacia un futuro donde volar deje de ser un sueño y se convierta en parte del día a día.

Volonaut ha encendido los motores del futuro y, literalmente, ha despegado.