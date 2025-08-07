Chicharito Hernández desata polémica en redes con nuevo video: "Regresó el interesante"

El delantero del Club Guadalajara, Javier "Chicharito" Hernández, ha vuelto a causar revuelo en redes sociales tras publicar un nuevo video en su cuenta de Instagram. En la grabación, aparece con un ramo de flores mientras declara lo siguiente:

"Entonces creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja, pero te vas dando cuenta que sí existe la mujer que aguanta al Chicharito... interesante."

Quizás este video fue en respuesta a las críticas que recibió con su anterior video viral donde muchas personas le hicieron saber que seguramente sería complicado que encontrara pareja mientras mantuviera la forma de expresar en el clip.

La frase "regresó el interesante", usada por el jugador, se ha viralizado y ha generado críticas por parte de la afición rojiblanca, que considera que su enfoque debería estar en la cancha y no en el contenido digital.

AFICIÓN DE CHIVAS EXPLOTA EN SU CONTRA: "MÁS VIDEOS QUE GOLES"

Las redes sociales se inundaron de comentarios tras la publicación del video. Entre las principales críticas destacan frases como, "Más videos que goles", "Que ya le quiten el teléfono", "Ojalá sacaras ese ingenio para meter goles"

Los seguidores de Chivas expresan su frustración por la falta de rendimiento del delantero en el Apertura 2025, ya que Chicharito aún no ha debutado en el torneo actual.

No es la primera vez que Hernández se ve envuelto en controversias. Como se recordará hace apenas unas semanas fue señalado por comentarios considerados misóginos, lo que provocó el deslinde público de las Chivas y su patrocinador Pumas, quienes tomaron distancia de sus publicaciones.

EN NÚMEROS ¿ESTÁ CUMPLIENDO CON CHIVAS?

Desde su regreso al Rebaño Sagrado para el Clausura 2024, Javier Hernández ha disputado 28 partidos de Liga MX, siendo titular en 16 de ellos. Sin embargo, sus cifras ofensivas dejan mucho que desear pues solo ha anotado dos goles en esta segunda etapa con el equipo.