Turista denuncia abuso sexual durante recorrido en paravelismo

Michell Wildon, una mujer británica de 52 años denunció haber sido víctima de agresión sexual mientras practicaba paravelismo en sus vacaciones en la ciudad Turística de Sousse en la costa oriental de Túnez.

Según declaró al The New York Post y al diario The Sun todo ocurrió cuando se encontraba en el aire sujeta al mismo arnés que el operador de la actividad. Ahí fue cuando sintió que el joven de unos 20 años le bajaba la parte trasera del bikini y le tocaba la pierna.

Según su testimonio, el operador colocó sus piernas alrededor de ella, tenía una mano en el paracaídas y la otra libre. "Me estaba toqueteando, moviéndose de un lado a otro contra mí y hablándome en árabe. Sentía cómo me presionaba. Me arqueaba hacia atrás. Me sentí violada, sucia y asustada".

La mujer planeó hacer la actividad junto con una amiga, pero el personal les indicó que, debido al viento, debían volar por separado, cada una con un operador. Su amiga, realizó el vuelo "sin problemas", sin embargo, para Wilson la experiencia se convirtió en una pesadilla que terminó arruinando sus vacaciones.

DENUNCIA A LA POLICÍA Y PIDE APOYO DE AUTORIDADES BRITÁNICAS

Al tocar tierra la mujer afectada se dirigió a la policía local para presentar una denuncia formal por agresión sexual. Asegura que el operador implicado ha sido arrestado aunque este punto no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades tunecinas.

"Como mujeres, puedes esperar algún comentario o broma de hombres en estos países, pero esto no fue una broma, fue una agresión sexual", declaró al New York Post. Wilson insiste en que la experiencia ha sido profundamente traumática y ha empañado por completo su estancia en el país.

La compañía aérea EasyJet, a través de la cual reservó el viaje, ha anunciado que está investigando el incidente. Además, tanto las autoridades británicas como la aseguradora de la afectada están colaborando para esclarecer lo sucedido y prestar asistencia a la víctima.