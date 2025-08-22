  • 24° C
La verdadera historia de la canción "El Niño Perdido", ícono de la música sinaloense

Seguramente en interpretaciones de banda, has visto a un trompetista que se aleja del grupo para tocar una melodía

Ago. 22, 2025
El ritmo de esta canción no puede faltar en cualquier fiesta ambientada por una banda.
La canción "El Niño Perdido" es una de los temas más emblemáticos de la música de banda sinaloense. Su melodía y la conmovedora historia que le dio origen han hecho que, con el paso de los años, se convierta en un clásico dentro de la cultura popular mexicana.

Tradicionalmente cuando un trompetista toca esta canción, se aleja del resto del grupo y se coloca en otra parte para entonar la melodía. Esto hace referencia a la historia que dio origen al popular tema.

ASÍ NACIÓ LA CANCIÓN

En el municipio de Concordia, Sinaloa, específicamente en el pueblo de Agua Caliente de Gárate, nació la inspiración para esta icónica composición. En las celebraciones del lugar, especialmente bodas, era tradición contratar a la banda que debía recorrer el camino real desde la cabecera municipal.

Al llegar a un punto conocido como La Loma de los Novios, los músicos solían tocar para anunciar su entrada al pueblo.

Durante una de estas fiestas, uno de los músicos asistió acompañado de su pequeño hijo. El niño, inquieto y juguetón, se perdió entre la multitud, provocando gran angustia entre los asistentes y obligando a detener la celebración para buscarlo.

Con la noche acercándose y el temor de que el menor hubiera tomado el camino de regreso, surgió una idea desesperada: que la banda subiera a la loma y tocara sin cesar para que el niño pudiera orientarse con el sonido.

Los músicos comenzaron a interpretar una melodía cargada de tristeza, reflejando la preocupación del padre. Finalmente, el pequeño apareció llorando y con algunas heridas leves, pero sano y salvo. La alegría fue tan grande que los instrumentos pasaron de un tono melancólico a uno festivo, celebrando el reencuentro.

UN DIÁLOGO SIN PALABRAS

Este suceso inspiró a Wenceslao Moreno, originario de Concordia, a componer "El Niño Perdido". En la pieza, el diálogo musical entre las trompetas simboliza la búsqueda pues una representa el llanto del niño y la otra la respuesta angustiada del padre.

Con el tiempo, la canción se convirtió en un emblema de la música sinaloense y trascendió generaciones. Incluso se creó un callejón y un mural en su honor, atrayendo la atención de turistas y amantes de la cultura regional.

César Leyva
César Leyva
