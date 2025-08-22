Así fue el accidente en construcción del viaducto elevado en Tijuana |VIDEO

La tarde del jueves 21 de agosto se registró un nuevo accidente en la construcción del viaducto elevado en Tijuana, cuando una grúa cayó sobre uno de los pilares en desarrollo. Este hecho se suma a una serie de percances ocurridos en la misma obra desde el inicio de su construcción.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas en la calle Cañón Otay, en la colonia Libertad, mientras avanzaban los trabajos de infraestructura vial.

ACCIDENTES REGISTRADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO DE TIJUANA

Apenas en julio pasado, una perforación accidental durante excavaciones rompió una tubería de gas, provocando un incendio que dejó a un joven con quemaduras y dañó un camión cercano.

Otro incidente se registró en la avenida Internacional, en la Zona Centro, cuando dos trabajadores quedaron atrapados tras el colapso parcial de una torre en construcción. Ambos fueron rescatados por elementos del Cuerpo de Bomberos y trasladados a un hospital para su atención, sin que se reportaran víctimas mortales.

Asimismo, sobre la avenida Ferrocarril, en la colonia Libertad, se desplomó una estructura metálica que dejó atrapados a cuatro trabajadores entre las varillas. Uno resultó ileso y los otros tres presentaron heridas leves, siendo trasladados a un centro médico para su valoración.

El historial de incidentes no termina ahí. El pasado 31 de julio, un derrumbe dentro de la obra dejó al menos 10 personas lesionadas, dos de las cuales tuvieron que ser rescatadas por personal de emergencias.

Las autoridades han reiterado que mantienen protocolos estrictos para prevenir futuros accidentes y garantizar la seguridad de los más de mil 400 trabajadores que participan en el proyecto, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Esta obra, anunciada en 2021 e iniciada en mayo de 2023, contempla 10 kilómetros de vialidad para conectar el Aeropuerto con Playas de Tijuana en solo 12 minutos.

Con una inversión superior a los 12 mil millones de pesos del Fonadin, el proyecto ha sido calificado como "histórico" por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien aseguró que su construcción continúa a pesar de los contratiempos registrados.