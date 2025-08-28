  • 24° C
Nacional / México

Llega a Los Cabos el Peregrino de la Virgen de Guadalupe tras recorrer 4 mil km en bicicleta

Durante su trayecto, transportó también mandas de otros devotos que se sumaron a su causa, y fue documentando cada paso del camino

Ago. 28, 2025
Santiago fue recibido en un ambiente festivo al completar su manda.
Luego de 77 días de viaje y más de 4 mil kilómetros recorridos en bicicleta, Santiago Caamal Beh, conocido como "El Peregrino de la Virgen de Guadalupe", llegó este jueves al Santuario de Cabo San Lucas, coincidiendo con su cumpleaños número 33.

Originario de Tixcacal Guardia, Quintana Roo, Santiago emprendió esta travesía como una manda de agradecimiento por la recuperación de la salud de su madre, a quien atribuye un milagro de la Virgen de Guadalupe.

Con tan solo una bicicleta, una mochila y una imagen en bulto de la morenita del Tepeyac en la espalda, partió el pasado 12 de junio con rumbo al extremo sur de la península de Baja California.

FUE RECABANDO ORACIONES

Durante su trayecto, transportó también mandas de otros devotos que se sumaron a su causa, y fue documentando cada paso del camino como testimonio de fe, esfuerzo y gratitud.

A su llegada al santuario fue recibido con aplausos, porras y música de mariachi por decenas de personas que lo esperaban con emoción, reconociendo su hazaña espiritual y física.

Visiblemente emocionado, Caamal agradeció a Dios, a la Virgen y a todas las personas que lo acompañaron o apoyaron durante el camino.

AHORA EL VIAJE SERÁ DE REGRESO 

El peregrino anunció que su viaje no termina ahí y que en los próximos días emprenderá el regreso en bicicleta a su pueblo natal con la intención de llegar el 12 de diciembre, día en que la Iglesia Católica conmemora a la Virgen de Guadalupe.

A lo largo de estos dos meses y medio Santiago conoció muchas personas en todo el país y en cada ciudad por la que pasó fue apoyado económicamente y con un lugar para descansar y reponer fuerzas para continuar su manda.

César Leyva
