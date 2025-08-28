Mi Beca para Empezar 2025: nuevos beneficiarios recibirán pago de útiles y uniformes en octubre

El programa Mi Beca para Empezar 2025, implementado por el Gobierno de la Ciudad de México, anunció una segunda ronda de pagos para útiles escolares y uniformes dirigida a los nuevos beneficiarios que se inscriban durante septiembre.

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) informó que del 1 al 30 de septiembre se abrirá el registro para estudiantes de nivel básico (preescolar y primaria) que deseen integrarse a este apoyo social. Una vez aprobada la inscripción y entregada la tarjeta oficial del programa, los beneficiarios recibirán el depósito correspondiente.

¿CÓMO FUNCIONA EL APOYO?

A diferencia de otros programas sociales, la tarjeta de Mi Beca para Empezar no permite retirar dinero en efectivo.

Su uso está limitado a establecimientos autorizados donde se pueden adquirir productos como uniformes, útiles escolares, ropa, alimentos y material de papelería, todo con la finalidad de que las y los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para continuar su formación académica.

FECHA DEL DEPÓSITO DE ÚTILES ESCOLARES Y UNIFORMES 2025

El Fibien detalló que, aunque no hay una fecha exacta confirmada, el pago anual de útiles escolares y uniformes para quienes se registren en septiembre se realizará durante el mes de octubre de 2025.

Por ello, las autoridades recomiendan a los padres y tutores estar pendientes de los canales oficiales del programa para conocer el día específico en que se efectuará el depósito.

Con esta medida, el Gobierno capitalino busca garantizar que más niñas y niños de la Ciudad de México tengan acceso a las herramientas necesarias para continuar sus estudios sin que la falta de recursos represente un obstáculo.